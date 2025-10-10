Укр Рус
Lady Б'юті-тренди 5 чоловічих парфумів, які легко закрутять голову: аромати, перед якими важко встояти
10 жовтня, 18:12
3

5 чоловічих парфумів, які легко закрутять голову: аромати, перед якими важко встояти

Юлія Турелик
Основні тези
  • Серед чоловічих парфумів, які зачаровують з перших нот, є TOM FORD, BOIS PACIFIQUE з солоною амброю та перченим ладаном.
  • CHRISTIAN LOUBOUTIN, FÉTICHE LE SANTAL поєднує інжир та сандал для брутального й спокусливого аромату.

Аромат – це перше, що ми відчуваємо ще до розмови й дотиків. Запах не лише здатен запам’ятатися назавжди, але й викликати певні спогади чи навіть бажання бути поруч ще ближче. Є кілька чоловічих парфумів, які з перших нот здатні зачарувати.

Парфуми наділяють впевненістю в собі, а також викликають магнетичний шлейф в уяві, навіть коли людини немає поруч, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Для тих, хто обирає чоловіку парфуми на подарунок, радимо звернути увагу на кілька найкращих ароматів.

Які чоловічі парфуми мають гарний запах?

TOM FORD, BOIS PACIFIQUE

У композиції присутня солона амбра, перчений ладан, ірис та куркума. Такий аромат підійде для чоловіка з харизмою.


Найкращі парфуми для чоловіків

CHRISTIAN LOUBOUTIN, FÉTICHE LE SANTAL

Аромат наповнений інжиром та сандалом, який додає запаху брутальності. Парфум же дуже спокусливим та запам’ятається всім надовго.


Найкращі парфуми для чоловіків

ARMANI, STRONGER WITH YOU

Це один із найсексуальніших чоловічих ароматів класу люкс. У композиції присутня димна ваніль та смолисті й шкіряні відтінки. Далі довершують аромат обпалені каштани, гіркий перець та лаванда. Парфум залишає гіпотетичний шлейф у пам’яті всіх, хто його відчув.


Найкращі парфуми для чоловіків

Astrophil & Stella, Mon Santal

У цьому ароматі присутня сучасна інтерпретація сандалу – ніжна, пудрова та з характером. Деревина з нотами ванілі переплітається з кардамоном та рожевим перцем, а ревінь додає контрасту аромату.


Найкращі парфуми для чоловіків

AMOUAGE, OPUS XIV ROYAL TOBACCO

Запах цього парфуму ще довго витає у повітрі. Композиція досить глибока, тютюнова й смолиста. Парфумери кажуть, що цей запах неможливо забути.


Найкращі парфуми для чоловіків

Які аромати викликають звикання?

  • Фахівці розповіли про кілька запахів, до яких постійно звертаються жінки. До списку парфумів входить: Carolina Herrera Good Girl, Yves Saint Laurent Black Opium, Givenchy L’Interdit, Montale Sweet Vanilla і Babycat Raw Bourbon Yves Saint Laurent.

  • Ці парфуми включають ноти мигдалю, туберози, жасмину, ванілі, кави та спецій, що роблять їх багатошаровими і стійкими.

