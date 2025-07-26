Мужской гардероб для девушек: Андре Тан рассказал, что добавить в образ
Девушкам можно обратить внимание на вещи из мужского гардероба. Некоторые элементы наряда могут прекрасно дополнить образ, поэтому Андре Тан рассказал, что именно стоит добавить.
Известный украинский дизайнер и фэшн-эксперт обратил внимание на мужской гардероб, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Андре Тана. Дизайнер часто свою свою личную страницу миксует с тенденциями и советами для своих подписчиц.
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Как мужской гардероб интегрировать в женский?
Если вы любите вещи в стиле оверсайз, то советуем присмотреться к нескольким интересным вещам, которые советует дизайнер.
Костюм оверсайз
Благодаря классическому мужскому костюму, который сочетает в себе строгость и расслабленность, можно получить эффектный образ. Для создания кэжуального образа, костюм стоит сочетать с белой футболкой, рубашкой и балетками, а для расслабленного аутфита – с кроссовками.
Вещи из мужского гардероба, которые подходят девушкам / Фото Pexels
Галстук
В этом году галстук перестал быть исключительно элементом мужского гардероба. Очень красиво смотрится этот аксессуар в сочетании с рубашкой и жакетом. Галстук в образе добавляет индивидуальности.
Вещи из мужского гардероба, которые подходят девушкам / Фото Pexels
Мужская обувь
Добавляйте в свой гардероб лоферы, дерби или оксфорды. Такую обувь можно комбинировать с женскими элементами гардероба – мини-юбками или платьями.
Вещи из мужского гардероба, которые подходят девушкам / Фото Pexels
Бомбер оверсайз
Эта верхняя одежда продолжает быть популярной, поэтому рекомендуем обратить на эту вещь особое внимание. Выбирайте бомбер в черном или коричневом цвете и сочетайте с голубыми джинсами.
Вещи из мужского гардероба, которые подходят девушкам / Фото Pexels
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