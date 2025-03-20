Мытье в таком случае – это процесс, который требует внимания ко многим нюансам, ведь ошибки могут привести к повреждению как натуральных, так и искусственных волос, пишет 24 Канал.

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Инструкция по мытью нарощенных волос

Подберите правильный шампунь и кондиционер

Для мытья нарощенных прядей лучше выбирать специализированные шампуни и кондиционеры. Они имеют мягкие формулы, которые не пересушивают волос.



Нужно ли мыть нарощенные волосы часто / Фото Unsplash

Важно! Избегайте средств, содержащих сульфаты, поскольку эти компоненты могут повредить клеевую основу на которой закреплены пряди.

Подготовьте волосы для мытья

Перед мытьем нарощенных волос важно аккуратно расчесывать их, во избежание запутывания. Для этого используйте расческу с широкими зубцами или специальную щетку. Начинайте расчесывание с кончиков и постепенно двигайтесь к корням, чтобы не повредить волосы и не вызвать их выпадение.

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Соблюдайте правильную технику мытья

Мыть нарощенные волосы нужно особым образом:

аккуратно мочите волосы, избегая сильных струй воды;

мойте волосы мягкими, нежными движениями, не нужно втирать шампунь в корни слишком сильно;

нанесите кондиционер только на концы волос, чтобы избежать контакта средства с точками крепления.

После мытья не пытайтесь выкручивать волосы, чтобы удалить лишнюю воду. Это может привести к повреждению волосяных прядей.



Можно ли сушить нарощенные волосы феном / Фото Unsplash

Если вы используете фен, обязательно настройте его на среднюю или низкую температуру. Слишком горячий поток воздуха может привести к тому, что волосы станут сухими и ломкими. Также избегайте прямого нагрева на местах крепления.

Обратите внимание! Нарощенные волосы не требует такой же частого мытья, как натуральные. Обычно достаточно, чтобы это происходило 1 – 2 раза в неделю.