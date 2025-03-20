Мытье в таком случае – это процесс, который требует внимания ко многим нюансам, ведь ошибки могут привести к повреждению как натуральных, так и искусственных волос, пишет 24 Канал.
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Инструкция по мытью нарощенных волос
- Подберите правильный шампунь и кондиционер
Для мытья нарощенных прядей лучше выбирать специализированные шампуни и кондиционеры. Они имеют мягкие формулы, которые не пересушивают волос.
Нужно ли мыть нарощенные волосы часто / Фото Unsplash
Важно! Избегайте средств, содержащих сульфаты, поскольку эти компоненты могут повредить клеевую основу на которой закреплены пряди.
- Подготовьте волосы для мытья
Перед мытьем нарощенных волос важно аккуратно расчесывать их, во избежание запутывания. Для этого используйте расческу с широкими зубцами или специальную щетку. Начинайте расчесывание с кончиков и постепенно двигайтесь к корням, чтобы не повредить волосы и не вызвать их выпадение.
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- Соблюдайте правильную технику мытья
Мыть нарощенные волосы нужно особым образом:
- аккуратно мочите волосы, избегая сильных струй воды;
- мойте волосы мягкими, нежными движениями, не нужно втирать шампунь в корни слишком сильно;
- нанесите кондиционер только на концы волос, чтобы избежать контакта средства с точками крепления.
После мытья не пытайтесь выкручивать волосы, чтобы удалить лишнюю воду. Это может привести к повреждению волосяных прядей.
Можно ли сушить нарощенные волосы феном / Фото Unsplash
Если вы используете фен, обязательно настройте его на среднюю или низкую температуру. Слишком горячий поток воздуха может привести к тому, что волосы станут сухими и ломкими. Также избегайте прямого нагрева на местах крепления.
Обратите внимание! Нарощенные волосы не требует такой же частого мытья, как натуральные. Обычно достаточно, чтобы это происходило 1 – 2 раза в неделю.