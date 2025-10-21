5 самых нежных женских парфюмов: эти ароматы нравятся мужчинам

Есть две категории парфюмов. Одни созданы из такой композиции ароматов, что оставляет после себя долгий шлейф. Другие же нежные настолько, что имеют совершенный запах, который трудно забыть. Именно их больше всего любят женщины и мужчины.

Парфюмеры рассказали, что есть два вида ароматов, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. Первая композиция подходит для вечернего выхода и первого свидания, когда хочется к себе привлечь внимание. В таких духах доминируют цветочные и пряные ноты.

Вторая категория – тонкая и деликатная. В ароматах чувствуется мускус и нотки феромонов. Магия духов заключается в том, что граница между естественным запахом тела и духами становится незаметной.

Если вы хотите добавить в свою коллекцию нежные духи, то советуем обратить внимание на 5 ароматов, которые вам точно понравятся.

Какие женские духи самые нежные?

Maison Margiela – Replica Filter Blur

Аромат имеет нотки белого мускуса, цветов хлопка и серой амбры. Поклонники говорят, что он имеет запах чистых простыней или выстиранных белых футболок.



Нежные духи для женщин / Фото Pinterest

Vilhelm Parfumerie – Dirty Velvet

Парфюм довольно сексуальный с утонченным ароматом. Запах вдохновлен парижскими гостиничными номерами до Второй мировой войны. Состоит из сладкого инжира, табака, сандалового дерева, помело и ветивера. Парфюм одинаково подходит для мужчин и женщин.



Нежные духи для женщин / Фото Pinterest

Glossier – You

Аромат создан для того, чтобы подчеркнуть естественный запах человека. На каждой коже он будет пахнуть по-разному. В нотах присутствует розовый перец, амбретта, амброкс и ирис.



Нежные духи для женщин / Фото Pinterest

Ellis Brooklyn – Iso Gamma Super

Парфюм содержит нотки кедра, ветивера и амбры. Этот запах идеально подчеркивает естественный аромат кожи. Ценители говорят, что пахнет парфюм достаточно нежно.





Нежные духи для женщин / Фото Pinterest

Juliette Has A Gun – Not A Perfume

В этом парфюме содержится только одна нота – амброксан. Синтетический заменитель серой амбры ценится парфюмерами, но использовать его в ароматах довольно дорого. Вещество на коже выделяет теплый древесный аромат.



Нежные духи для женщин / Фото Pinterest

Издание Vogue определило несколько лучших духов, на которые стоит обратить внимание женщинам, которые любят особые запахи:

Honoré Delights Eau De Parfum, Ex Nihilo;

Voce Viva Intensa, Valentino;

Idôle Aura Eau De Parfum, Lancôme;

Black Opium Extreme, Yves Saint Laurent;

Tenue de Soiree, Annick Goutal.

Какие есть духи с афродизиаками?