5 найніжніших жіночих парфумів: ці аромати подобаються чоловікам
- Перша категорія парфумів підходить для вечірнього виходу, де домінують квіткові та пряні ноти.
- Друга категорія включає тонкі аромати з нотками мускусу та феромонів, що підкреслюють природний запах шкіри.
Є дві категорії парфумів. Одні створені з такої композиції ароматів, що залишає після себе довгий шлейф. Інші ж – ніжні настільки, що мають досконалий запах, який важко забути. Саме їх найбільше люблять жінки та чоловіки.
Парфумери розповіли, що є два види ароматів, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Перша композиція підходить для вечірнього виходу й першого побачення, коли хочеться до себе привернути увагу. У таких парфумах домінують квіткові та пряні ноти.
Друга категорія – тонка й делікатна. В ароматах відчувається мускус та нотки феромонів. Магія парфумів полягає в тому, що межа між природним запахом тіла парфумами стає непомітною.
Якщо ви хочете додати до своєї колекції ніжні парфуми, то радимо звернути увагу на 5 ароматів, які вам точно сподобаються.
Які є жіночі парфуми найніжнішими?
Maison Margiela – Replica Filter Blur
Аромат має нотки білого мускусу, квітів бавовни та сірої амбри. Шанувальники кажуть, що він має запах чистиї простирадл чи випраних білих футболок.
Ніжні парфуми для жінок / Фото Pinterest
Vilhelm Parfumerie – Dirty Velvet
Парфум є доволі сексуальни з витонченим ароматом. Запах натхненни паризькими готельними номерами до Другої світової війни. Складається з солодкого інжиру, тютюну, сандалового дерева, помело та ветиверу. Парфум однаково підходить для чоловіків та жінок.
Ніжні парфуми для жінок / Фото Pinterest
Glossier – You
Аромат створений для того, щоб підкреслити природний запах людини. На кожній шкірі він буде пахнути по-різному. У нотах присутній рожевий перець, амбретта, амброкс та ірис.
Ніжні парфуми для жінок / Фото Pinterest
Ellis Brooklyn – Iso Gamma Super
Парфум містить нотки кедра, ветиверу та амбри. Цей запах ідеально підкреслює природни аромат шкіри. Поціновувачі кажуть, що пахне парфум досить ніжно.
Ніжні парфуми для жінок / Фото Pinterest
Juliette Has A Gun – Not A Perfume
У цьому парфумі міститься лише одна нота – амброксан. Синтетични замінник сірої амбри цінується парфумерами, але використовувати його в ароматах доволі дорого. Речовина на шкірі виділяє теплий деревний аромат.
Ніжні парфуми для жінок / Фото Pinterest
Видання Vogue визначило кілька найкращих парфумів, на які варто звернути увагу жінкам, які люблять особливі запахи:
- Honoré Delights Eau De Parfum, Ex Nihilo;
- Voce Viva Intensa, Valentino;
- Idôle Aura Eau De Parfum, Lancôme;
- Black Opium Extreme, Yves Saint Laurent;
- Tenue de Soiree, Annick Goutal.
Які є парфуми з афродизіаками?
Парфуми-афродизіаки включають аромати на основі троянди, ванілі та червоних ягід, які пробуджують пристрасть і залишають незабутнє враження.
Рекомендуються такі парфуми, як La Vie Est Belle Rose Extraordinaire від Lancôme, Vanilla Sex від Tom Ford та Black Opium Over Red від Yves Saint Laurent.
Часті питання
Які два види ароматів виділяють парфумери?
Парфумери виділяють два види ароматів: перша композиція підходить для вечірнього виходу й першого побачення з квітковими та пряними нотами, а друга категорія — тонка й делікатна з нотками мускусу та феромонів.
Які парфуми можуть підкреслити природний запах шкіри?
Парфуми, такі як Glossier — You, Ellis Brooklyn — Iso Gamma Super та Juliette Has A Gun — Not A Perfume, створені для того, щоб підкреслити природний запах шкіри, кожен з яких має унікальні ноти, що адаптуються під індивідуальний аромат шкіри.
Які аромати вважаються афродизіаками?
Афродизіаками вважаються аромати на основі троянди, ванілі та червоних ягід, які пробуджують пристрасть і залишають незабутнє враження. Серед рекомендованих парфумів — La Vie Est Belle Rose Extraordinaire від Lancôme, Vanilla Sex від Tom Ford та Black Opium Over Red від Yves Saint Laurent.