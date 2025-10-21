5 найніжніших жіночих парфумів: ці аромати подобаються чоловікам

Є дві категорії парфумів. Одні створені з такої композиції ароматів, що залишає після себе довгий шлейф. Інші ж – ніжні настільки, що мають досконалий запах, який важко забути. Саме їх найбільше люблять жінки та чоловіки.

Парфумери розповіли, що є два види ароматів, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Перша композиція підходить для вечірнього виходу й першого побачення, коли хочеться до себе привернути увагу. У таких парфумах домінують квіткові та пряні ноти.

Друга категорія – тонка й делікатна. В ароматах відчувається мускус та нотки феромонів. Магія парфумів полягає в тому, що межа між природним запахом тіла парфумами стає непомітною.

Якщо ви хочете додати до своєї колекції ніжні парфуми, то радимо звернути увагу на 5 ароматів, які вам точно сподобаються.

Які є жіночі парфуми найніжнішими?

Maison Margiela – Replica Filter Blur

Аромат має нотки білого мускусу, квітів бавовни та сірої амбри. Шанувальники кажуть, що він має запах чистиї простирадл чи випраних білих футболок.



Ніжні парфуми для жінок / Фото Pinterest

Vilhelm Parfumerie – Dirty Velvet

Парфум є доволі сексуальни з витонченим ароматом. Запах натхненни паризькими готельними номерами до Другої світової війни. Складається з солодкого інжиру, тютюну, сандалового дерева, помело та ветиверу. Парфум однаково підходить для чоловіків та жінок.



Ніжні парфуми для жінок / Фото Pinterest

Glossier – You

Аромат створений для того, щоб підкреслити природний запах людини. На кожній шкірі він буде пахнути по-різному. У нотах присутній рожевий перець, амбретта, амброкс та ірис.



Ніжні парфуми для жінок / Фото Pinterest

Ellis Brooklyn – Iso Gamma Super

Парфум містить нотки кедра, ветиверу та амбри. Цей запах ідеально підкреслює природни аромат шкіри. Поціновувачі кажуть, що пахне парфум досить ніжно.





Ніжні парфуми для жінок / Фото Pinterest

Juliette Has A Gun – Not A Perfume

У цьому парфумі міститься лише одна нота – амброксан. Синтетични замінник сірої амбри цінується парфумерами, але використовувати його в ароматах доволі дорого. Речовина на шкірі виділяє теплий деревний аромат.



Ніжні парфуми для жінок / Фото Pinterest

Видання Vogue визначило кілька найкращих парфумів, на які варто звернути увагу жінкам, які люблять особливі запахи:

Honoré Delights Eau De Parfum, Ex Nihilo;

Voce Viva Intensa, Valentino;

Idôle Aura Eau De Parfum, Lancôme;

Black Opium Extreme, Yves Saint Laurent;

Tenue de Soiree, Annick Goutal.

Які є парфуми з афродизіаками?