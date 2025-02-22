Для чего нужна петля на рубашке: ответ вас шокирует

Многие из нас замечали интересную петлю на рубашке, которая сделана снаружи. Однако мало кто знает для чего она нужна на самом деле.

Петля на рубашке, обычно, расположена на задней части воротника, в области шеи. Она небольшая и часто "замаскирована" под шов, пишет 24 Канал.

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Зачем нашивают петлю на рубашку

Есть несколько теорий почему эта петля нашита на рубашку:

Для хранения рубашки

Считается, что первыми начали пришивать эту петельку моряки. Для них это ноу-хау было возможностью хранить форму аккуратно и соблюдать устав.



Как можно вешать рубашку / Фото Pexels

То есть, эта петля предназначена для того, чтобы повесить рубашку на крючок. Она помогает сохранить форму воротника и предотвратить его смятие при хранении.

Интересно! Раньше эта петля была намного больше чем сейчас. На современных рубашках этот элемент является скорее традиционным украшением, чем практическим решением.

Для фиксации аксессуаров

В некоторых случаях петля использовалась для того, чтобы закрепить аксессуар на шее. Речь идет о галстуках и платках.