Что носят парижанки: от этих вещей девушки в восторге

Француженки известны своей любовью к классике и элегантности. Они всегда создают образы из функциональных вещей, добавляя легкую небрежность. Этим летом девушки показали несколько интересных выходов, которые выглядят роскошно. Повторить эти образы без лишних усилий сможет каждая модница.

На улицах Парижа доминируют несколько трендов лета, которые появятся скоро в гардеробах многих модниц, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear. Эти вещи являются качественными, комфортными и прекрасно стилизуются с другим нарядом, обувью и аксессуарами.

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Что носят этим летом француженки этим летом?

Маслянистый цвет

Оттенок сливочного масла в этом году покорил все тренды. Парижанки чаще всего примеряют на себе светло-желтые платья-комбинации в сочетании с минималистичной обувью и естественным макияжем. Специалисты советуют делать ставку на натуральные ткани (лен, хлопок) и сочетать желтый с белым, коричневым и бежевым.

Сумки East–West

Вытянутые горизонтальные сумки являются компактными и имеют стильный вид. Аксессуар прекрасно подходит для дополнения дневного или вечернего образа. Лучше всего смотрятся сумки из кожи или экокожи в черном, шоколадном или сливочном цвете.

Длинные кулоны

Француженки массивные аксессуары сменили на длинные цепочки с кулонами. Эти украшения добавляют изящества обычному топу или платью. Украшение идеально дополнит любой классический образ. Стилисты советуют выбирать кулоны круглой, каплевидной формы, с жемчугом или камнями.

Вьетнамки на каблуках

Обувь с перемычкой между пальцами стала массовым трендом среди парижанок. Вьетнамки на каблуке делают образ более стильным, а невысокие каблуки подходят для долгих прогулок. Комбинировать обувь можно с платьями, юбками, джинсами, брюками и шортами.

Кстати, мы рассказали о антитрендовые шорты, платьях и обуви, от которых стоит избавиться в этом сезоне.