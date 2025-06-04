Модницы с удовольствием подхватили нотку ностальгии и добавили знаковые пары кроссовок 90-х в свой гардероб, пишет 24 Канал со ссылкой на Harper's Bazar. Мода циклична и всегда возвращается через определенный промежуток времени, поэтому ниже рассказываем о самой актуальной обуви 2025 года.

Смотрите также Андре Тан назвал самую модную обувь лета: они удобные и очень стильные

Nike Air Max 95

Эта обувь снова вернется в наш гардероб, ровно через 30 лет с момента релиза. Красивая культовая модель возродит уличный стиль 90-х годов.



Обувь 90-х, которая вернулась в моду / Фото Harper's Bazar

New Balance 530

Обувь New Balance 530 снова начинает быть модной, несмотря на то, что дизайнеры в этом году представили немало других изящных моделей. Впервые кроссовки были представлены в 1992 году. Сейчас их активно носит Хейли Бибер, Кайя Гербер и другие модные девушки.



Модная обувь на лето 2025 / Фото Harper's Bazar

Asics Gel-Kayano

Беговые кроссовки впервые выпустили в 1993 году. Они достаточно комфортные и удобные, поэтому идеально подойдут для долгих летних прогулок.



Обувь 90-х, которая вернулась в моду / Фото Harper's Bazar

Air Jordan 5

Эта модель кроссовок была чрезвычайно популярной в 90-х годах и теперь проживает свое возрождение. Обувь имеет стильный вид и прекрасно подойдет к мешковатым джинсам.



Модная обувь на лето 2025 / Фото Harper's Bazar

Reebok Club C Revenge

Пик популярности этих кроссовок пришелся на 90-е годы и в воображении многих связался с элементами стиля принцессы Дианы. Обувь является универсальной, поэтому станет весомой частью базовых образов модниц в этом году.



Обувь 90-х, которая вернулась в моду / Фото Harper's Bazar

К слову, все эти кроссовки станут идеальным дополнением к джинсам. Дизайнер Андре Тан недавно рассказал о трендовых фасонах джинсов на летнее время.