Модниці із задоволенням підхопили нотку ностальгії й додали знакові пари кросівок 90-х у свій гардероб, пише 24 Канал з посиланням на Harper's Bazar. Мода циклічна й завжди повертається через певний проміжок часу, тому нижче розповідаємо про найактуальніше взуття 2025 року.

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Nike Air Max 95

Це взуття знову повернеться у наш гардероб, рівно через 30 років з моменту релізу. Красива культова модель відродить вуличний стиль 90-х років.



Взуття 90-х, яке повернулося в моду / Фото Harper's Bazar

New Balance 530

Взуття New Balance 530 знову починає бути модним, попри те, що дизайнери цього року представили чимало інших витончених моделей. Вперше кросівки були представлені у 1992 році. Зараз їх активно носить Гейлі Бібер, Кайя Гербер та інші модні дівчата.



Модне взуття на літо 2025 / Фото Harper's Bazar

Asics Gel-Kayano

Бігові кросівки вперше випустили у 1993 році. Вони досить комфортні й зручні, тому ідеально підійдуть для довгих літніх прогулянок.



Взуття 90-х, яке повернулося в моду / Фото Harper's Bazar

Air Jordan 5

Ця модель кросівок була надзвичайно популярною у 90-х роках й тепер проживає своє відродження. Взуття має стильний вигляд й чудово підійде до мішкуватих джинсів.



Модне взуття на літо 2025 / Фото Harper's Bazar

Reebok Club C Revenge

Пік популярності цих кросівок припав на 90-ті роки й в уяві багатьох пов’язався з елементами стилю принцеси Діани. Взуття є універсальним, тож стане вагомою частиною базових образів модниць в цьому році.



Взуття 90-х, яке повернулося в моду / Фото Harper's Bazar

До слова, всі ці кросівки стануть ідеальним доповненням до джинсів. Дизайнер Андре Тан нещодавно розповів про трендові фасони джинсів на літню пору.