5 самых желанных кроссовок 2025 года: их будут носить все
- Кроссовки из 90-х годов, такие как Nike Air Max 95, New Balance 530 и Asics Gel-Kayano, возвращаются в моду в 2025 году.
- Популярные модели, в частности Air Jordan 5 и Reebok Club C Revenge, снова становятся актуальными, подчеркивая ностальгию по прошлым модным эпохам.
Тренды возвращаются, поэтому в этом году в моде будут кроссовки из 90-х годов. Дизайнеры вернули к жизни обувь, которую когда-то носили Кэролин Бессетт-Кеннеди, Кейт Мосс и другие звезды.
Модницы с удовольствием подхватили нотку ностальгии и добавили знаковые пары кроссовок 90-х в свой гардероб, пишет 24 Канал со ссылкой на Harper's Bazar. Мода циклична и всегда возвращается через определенный промежуток времени, поэтому ниже рассказываем о самой актуальной обуви 2025 года.
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Nike Air Max 95
Эта обувь снова вернется в наш гардероб, ровно через 30 лет с момента релиза. Красивая культовая модель возродит уличный стиль 90-х годов.
Обувь 90-х, которая вернулась в моду / Фото Harper's Bazar
New Balance 530
Обувь New Balance 530 снова начинает быть модной, несмотря на то, что дизайнеры в этом году представили немало других изящных моделей. Впервые кроссовки были представлены в 1992 году. Сейчас их активно носит Хейли Бибер, Кайя Гербер и другие модные девушки.
Модная обувь на лето 2025 / Фото Harper's Bazar
Asics Gel-Kayano
Беговые кроссовки впервые выпустили в 1993 году. Они достаточно комфортные и удобные, поэтому идеально подойдут для долгих летних прогулок.
Обувь 90-х, которая вернулась в моду / Фото Harper's Bazar
Air Jordan 5
Эта модель кроссовок была чрезвычайно популярной в 90-х годах и теперь проживает свое возрождение. Обувь имеет стильный вид и прекрасно подойдет к мешковатым джинсам.
Модная обувь на лето 2025 / Фото Harper's Bazar
Reebok Club C Revenge
Пик популярности этих кроссовок пришелся на 90-е годы и в воображении многих связался с элементами стиля принцессы Дианы. Обувь является универсальной, поэтому станет весомой частью базовых образов модниц в этом году.
Обувь 90-х, которая вернулась в моду / Фото Harper's Bazar
К слову, все эти кроссовки станут идеальным дополнением к джинсам. Дизайнер Андре Тан недавно рассказал о трендовых фасонах джинсов на летнее время.