Обувь – это база, поэтому она должна быть такой, чтобы подходила под все возможные аутфиты, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм стилистки Елены Шевченко. Обувь не только должна хорошо садиться по ноге, но и добавлять уверенности. В своей новой заметке стилист рассказала об обуви, которая будет актуальной в этом году.

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Сапоги-трубы

Такая обувь является мастхэвом, который любой образ сделает дороже, а ноги – длиннее.



Актуальная обувь 2025 года / Фото из инстаграма Елены Шевченко

Ботфорты

В моду снова возвращаются акцентные ботфорты. Эта драматическая обувь не подходит для повседневности, впрочем для отдельных случаев станет идеальным дополнением образа.



Актуальная обувь 2025 года / Фото из инстаграма Елены Шевченко

Танкетка

В этом году уже окончательно танкетка станет в моде. Выбирайте для себя сапоги с танкеткой вместо каблуков, мюли или сланцы на весеннюю пору.



Актуальная обувь 2025 года / Фото из инстаграма Елены Шевченко

Вьетнамки

В моде появится обновленная версия обуви с толстой подошвой и фактурными ремешками, поэтому это станет идеальной обувью для лета.



Актуальная обувь 2025 года / Фото из инстаграма Елены Шевченко

Анималистический принт

Не бойтесь в этом году примерить на себе обувь из змеиной кожи, в леопардовый или зебровый принт. Эта обувь подойдет всем тем, кто любит выделяться.



Актуальная обувь 2025 года / Фото из инстаграма Елены Шевченко

Байкерские сапоги

Эти грубые, массивные с металлическими деталями сапоги идеально подойдут под базовые джинсы и интересные платья в сочетании с кожаной курткой.



Актуальная обувь 2025 года / Фото из инстаграма Елены Шевченко

Лакированная обувь

Такая обувь была модной несколько сезонов назад, однако в этом году советуем обратить на них внимание, поскольку в своих коллекциях ее предложили многие бренды.



Актуальная обувь 2025 года / Фото из инстаграма Елены Шевченко