Взуття – це база, тож воно має бути таким, щоб підходило під всі можливі аутфіти, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм стилістки Олени Шевченко. Взуття не лише має добре сідати по нозі, але й додавати впевненості. У своєму новому дописі стилістка розповіла про взуття, яке буде актуальним цього року.

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Чоботи-труби

Таке взуття є мастхевом, який будь-який образ зробить дорожчим, а ноги – довшими.



Актуальне взуття 2025 року / Фото з інстаграму Олени Шевченко

Ботфорти

У моду знову повертаються акцентні ботфорти. Це драматичне взуття не підходить для повсякдення, втім для окремих випадків стане ідеальним доповненням образу.



Актуальне взуття 2025 року / Фото з інстаграму Олени Шевченко

Танкетка

Цього року вже остаточно танкетка стане в моді. Обирайте для себе чоботи з танкеткою замість підборів, мюлі чи сланці на весняну пору.



Актуальне взуття 2025 року / Фото з інстаграму Олени Шевченко

В’єтнамки

У моді з’явиться оновлена версія взуття з товстою підошвою та фактурними ремінцями, тож це стане ідеальним взуттям для літа.



Актуальне взуття 2025 року / Фото з інстаграму Олени Шевченко

Анімалістичний принт

Не бійтеся цього року приміряти на собі взуття зі зміїної шкіри, в леопардовий чи зебровий принт. Це взуття підійде всім тим, хто любить виділятися.



Актуальне взуття 2025 року / Фото з інстаграму Олени Шевченко

Байкерські чоботи

Ці грубі, масивні з металевими деталями чоботи ідеально підійдуть під базові джинси та цікаві сукні в поєднанні зі шкіряною курткою.



Актуальне взуття 2025 року / Фото з інстаграму Олени Шевченко

Лаковане взуття

Таке взуття було модним кілька сезонів тому, однак цього року радимо звернути на них увагу, оскільки у своїх колекціях його запропонували багато брендів.



Актуальне взуття 2025 року / Фото з інстаграму Олени Шевченко