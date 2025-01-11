Взуття – це база, тож воно має бути таким, щоб підходило під всі можливі аутфіти, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм стилістки Олени Шевченко. Взуття не лише має добре сідати по нозі, але й додавати впевненості. У своєму новому дописі стилістка розповіла про взуття, яке буде актуальним цього року.
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Чоботи-труби
Таке взуття є мастхевом, який будь-який образ зробить дорожчим, а ноги – довшими.
Актуальне взуття 2025 року / Фото з інстаграму Олени Шевченко
Ботфорти
У моду знову повертаються акцентні ботфорти. Це драматичне взуття не підходить для повсякдення, втім для окремих випадків стане ідеальним доповненням образу.
Актуальне взуття 2025 року / Фото з інстаграму Олени Шевченко
Танкетка
Цього року вже остаточно танкетка стане в моді. Обирайте для себе чоботи з танкеткою замість підборів, мюлі чи сланці на весняну пору.
Актуальне взуття 2025 року / Фото з інстаграму Олени Шевченко
В’єтнамки
У моді з’явиться оновлена версія взуття з товстою підошвою та фактурними ремінцями, тож це стане ідеальним взуттям для літа.
Актуальне взуття 2025 року / Фото з інстаграму Олени Шевченко
Анімалістичний принт
Не бійтеся цього року приміряти на собі взуття зі зміїної шкіри, в леопардовий чи зебровий принт. Це взуття підійде всім тим, хто любить виділятися.
Актуальне взуття 2025 року / Фото з інстаграму Олени Шевченко
Байкерські чоботи
Ці грубі, масивні з металевими деталями чоботи ідеально підійдуть під базові джинси та цікаві сукні в поєднанні зі шкіряною курткою.
Актуальне взуття 2025 року / Фото з інстаграму Олени Шевченко
Лаковане взуття
Таке взуття було модним кілька сезонів тому, однак цього року радимо звернути на них увагу, оскільки у своїх колекціях його запропонували багато брендів.
Актуальне взуття 2025 року / Фото з інстаграму Олени Шевченко