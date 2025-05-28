3 пары обуви на лето, которые должны быть в вашей коллекции: они уже мегаактуальны

Уже через несколько дней начинается лето, поэтому время подумать над нарядом и обувью для жаркого времени года. Одежда играет важную роль в создании красивого образа, но и за обувь также нужно позаботиться.

Стилисты уже определили несколько красивых пар, которые точно должны появиться в вашей обувной коллекции, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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Модная обувь на лето для нас знакомая, поскольку переходит из трендов из года в год и остается для нас актуальной базой, поэтому именно на них стоит обратить внимание.

Вьетнамки

Эта обувь является простой и универсальной поэтому советуем поиграть с цветами и выбрать для себя различные вариации классических оттенков. Вьетнамки на каблуках выглядят довольно стильно и прекрасно подойдут к юбкам, или платьям. Также красиво смотрятся вьетнамки с джинсами.

Босоножки с тонкими ремешками

Изящные босоножки в минималистическом дизайне – это мастхэв на летнее время. Такие босоножки дополнят любой образ – ежедневный или вечерний. Выбирайте классические черные босоножки или сделайте интересный акцент на ярком красном цвете.

Шлепанцы

Это еще один базовый элемент обувного гардероба, в котором сочетается комфорт и стиль. Выбирайте модель с акцентом на фактуру – плетеные или из цветной замши.

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