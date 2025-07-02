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Lady Тренды сезона Как стильно носить черный цвет летом: добавьте эту одежду в свой гардероб
2 июля, 11:28
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Как стильно носить черный цвет летом: добавьте эту одежду в свой гардероб

Юлия Турелык
Основні тези
  • Черный цвет остается классикой летом, и его можно стильно сочетать с разными вещами, такими как маленькое черное платье, черный топ и сатиновая юбка.
  • Главными трендами в черном цвете этим летом являются вьетнамки на каблуке, которые дополняют любой образ.

Несмотря на то, что в жару все стараются обходить черный цвет одежды, все равно он остается неизменной классикой даже летом. Порой идей для стилизации вещей – мало, поэтому предлагаем узнать, что точно стоит добавить в свой гардероб среди одежды в темном оттенке.

В летнее время года первенство занимают нежные пастельные оттенки, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Этот наряд автоматически придает легкости и является лучшим костяком для формирования образов. Впрочем, для классики всегда найдется место в нашем гардеробе. Черный всегда был и остается основой для базового аутфита.

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Цвет является универсальным, поэтому не бойтесь его носить летом, поскольку образы с ним всегда интересные и стильные.

Маленькое черное платье

Очень красиво смотрится платье из сатина в длине мини. Дополнив его каблуками, можно получить красивый образ на вечер. А вот стилизация с рубашкой подойдет для небанального офисного аутфита.


Стильные вещи в черном цвете на лето / Фото Cosmopolitan

Черный топ

Эта вещь является мастхэвом на летнее время. Топ хорошо стилизуется с юбкой макси, джинсами или брюками.


Красивые вещи в черном цвете на лето / Фото Cosmopolitan

Сатиновая юбка

Можете выбирать классическую юбку из сатина или декорированную кружевом. Этот микротренд является достаточно популярным в этом сезоне.


Стильные вещи в черном цвете на лето / Фото Cosmopolitan

Платье с пышной юбкой

Идеально сбалансированное платье прекрасно сохранит пропорции и создаст красивый силуэт. Стилизовать его можно с любой удобной обувью.


Модные вещи в черном цвете на лето / Фото Cosmopolitan

Вьетнамки на каблуках

Именно эта обувь является главной этим летом. Многообразие поражает, поскольку бренды экспериментируют с цветами и фактурами, впрочем к любым образам вьетнамки станут идеальным дополнением.


Стильные вещи в черном цвете на лето / Фото Cosmopolitan

К слову, этим летом в моду возвращаются платья из 2000-х годов, которые носили Бритни Спирс и Кристина Агилера.