Как стильно носить черный цвет летом: добавьте эту одежду в свой гардероб

Несмотря на то, что в жару все стараются обходить черный цвет одежды, все равно он остается неизменной классикой даже летом. Порой идей для стилизации вещей – мало, поэтому предлагаем узнать, что точно стоит добавить в свой гардероб среди одежды в темном оттенке.

В летнее время года первенство занимают нежные пастельные оттенки, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Этот наряд автоматически придает легкости и является лучшим костяком для формирования образов. Впрочем, для классики всегда найдется место в нашем гардеробе. Черный всегда был и остается основой для базового аутфита.

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Цвет является универсальным, поэтому не бойтесь его носить летом, поскольку образы с ним всегда интересные и стильные.

Маленькое черное платье

Очень красиво смотрится платье из сатина в длине мини. Дополнив его каблуками, можно получить красивый образ на вечер. А вот стилизация с рубашкой подойдет для небанального офисного аутфита.



Стильные вещи в черном цвете на лето / Фото Cosmopolitan

Черный топ

Эта вещь является мастхэвом на летнее время. Топ хорошо стилизуется с юбкой макси, джинсами или брюками.



Красивые вещи в черном цвете на лето / Фото Cosmopolitan

Сатиновая юбка

Можете выбирать классическую юбку из сатина или декорированную кружевом. Этот микротренд является достаточно популярным в этом сезоне.



Стильные вещи в черном цвете на лето / Фото Cosmopolitan

Платье с пышной юбкой

Идеально сбалансированное платье прекрасно сохранит пропорции и создаст красивый силуэт. Стилизовать его можно с любой удобной обувью.



Модные вещи в черном цвете на лето / Фото Cosmopolitan

Вьетнамки на каблуках

Именно эта обувь является главной этим летом. Многообразие поражает, поскольку бренды экспериментируют с цветами и фактурами, впрочем к любым образам вьетнамки станут идеальным дополнением.



Стильные вещи в черном цвете на лето / Фото Cosmopolitan

К слову, этим летом в моду возвращаются платья из 2000-х годов, которые носили Бритни Спирс и Кристина Агилера.