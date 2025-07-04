Ошибки в выборе одежды, которые добавляют возраста: откажитесь от того, что старит

Некоторые вещи способны добавить лишних лет, поэтому от них надо отказываться. Определенные наряды нельзя носить женщинам. Несмотря на то, что каждый имеет право одеваться согласно собственным пожеланиям, впрочем все же некоторых вещей надо избегать.

Стилисты часто рассказывают, что именно стало антитрендовым и потеряло актуальность, пишет 24 Канал со ссылкой на Parade. Впрочем, к этому списку относятся еще и неудачные стилизации, неактуальные цвета или устаревшая обувь. Примите во внимание то, что портит образ и постарайтесь находить актуальные альтернативы.

Читайте также Омолаживающие цвета для женщин после 60 лет: одежда, которая прекрасно освежает

Старые тренды

Вещи, которые были модными десятилетия назад, способны исказить образ. Костюм старого кроя или платье с низкой талией могут визуально добавить возраста. Обращайте внимание на современные силуэты, которые стильно и модно выглядят.

Блестящие чулки

Колготки нюдового цвета с блеском способны мгновенно испортить образ. Их не стоит носить ни в коем случае. Выбирайте прозрачные матовые колготки, которые удачно завершат образ.

Неактуальные цвета

Слишком яркие наряды разных цветов и узоров из 80-х годов, может быстро сделать образ антитрендовым, поэтому лучше выберите нейтральные тона, которые подчеркнут аутфит.



Выбирайте базовые принты и цвета / Фото Pexels

Старомодная обувь

Изношенная и устаревшая обувь сделает образ неопрятным, поэтому следите за тем, чтобы это были популярные балетки или кроссовки, которые визуально омолаживают и освежают.

Устаревшая модель джинсов

Джинсы с дырками, декорациями, вышивками и низкой посадкой – давно вышли из моды. Делайте выбор на джинсах прямого кроя, которые являются универсальными и актуальными.

К слову, мы рассказали о ткани, которые хорошо подходят для жаркой погоды, поскольку они позволяют коже дышать и регулируют температуру тела.

Старая модель очков

Очки, которые были в моде более 10 лет назад способны испортить образ, поэтому советуем обращать внимание на современные варианты, которые сейчас в тренде.