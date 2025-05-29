Антитрендовое окрашивание 2025: техники, которые уже давно вышли из моды

Мода меняется не только в одежде, но и в окрашивании. Если несколько лет назад были модными активно заметные прядки на волосах, то уже в этом году это отнюдь не актуально. Техники окрашивания изменились, поэтому советуем узнать об антитрендовых вариантах, от которых стоит избавиться.

Текущие тенденции немного изменились, поэтому для того, чтобы выглядеть стильно и не сделать устаревшего окрашивания, лучше понять, что именно уже вышло из моды, пишет 24 Канал.

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Контрастное мелирование

Когда-то было актуальным сильно контрастное мелирование, но оно уже давно осталось в прошлом, поэтому его лучше не повторять. Лучше экспериментируйте с современными вариантами окрашивания и избегайте резкого чередования светлых и темных прядей волос.



Антитрендовое окрашивание на 2025 год / Фото Pinterest

Сплошной яркий оттенок

Чтобы выделиться, некоторые девушки активно красили волосы в сочные оттенки. Этот способ самовыражения работал на все сто, однако сейчас в моде иметь естественный цвет и спокойную цветовую гамму. Естественное окрашивание имеет естественный и привлекательный вид и выглядит довольно свежо.



Антитрендовое окрашивание на 2025 год / Фото Pinterest

Омбре и балаяж с четкими линиями

Техника окрашивания с четко выраженными границами между цветами выглядит довольно неестественно. Чтобы создать красивый вид, нужно отдать предпочтение плавному переходу.



Антитрендовое окрашивание на 2025 год / Фото Pinterest

Окрашивание волос с внутренней стороны

Когда-то в нулевых было очень модно тонировать нижний ярус волос в другой цвет, но сейчас эта техника устарела. Такой резкий контраст выглядит странно и совсем не украшает вид девушки, поэтому об этой технике надо забыть.



Антитрендовое окрашивание на 2025 год / Фото Pinterest

К слову, эксперты определили 5 трендовых окрашиваний на лето 2025 года. Колористы советуют выбирать оттенки в зависимости от естественного цвета волос, чтобы достичь лучших результатов.