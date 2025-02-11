Трендовые оттенки волос 2025 года, которые носят звезды: вдохновляемся их образами
Если вы ищете красивые оттенки волос, чтобы обновить свой образ, то советуем обратить внимание на цвета красок, которые выбрали для себя известные знаменитости. Сохраняйте референсы для следующего визита к мастеру.
Большинство девушек любят вдохновляться образами известных людей, поэтому и примеряют на себя не только наряды, которые носят звезды, но и вдохновляются макияжем, прическами и даже цветом волос, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.
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Бургунди
Окрашивание волос в красной гамме – один из главных трендов 2025 года. Можете выбрать для себя актуальный оттенок Cherry Cola как у Чон Хо Йон, или поэкспериментировать с ярким цветом.
Bright Blonde
Камила Кабельо обновила образ и предстала в блонде с легким теплым переливом и темными корнями волос, которые делают образ непринужденным. Если выбрать правильно свой тон и уровень светлости цвета, то такие изменения подойдут даже брюнеткам от природы.
Dark Chocolate
Примерьте в новом сезоне глубокий оттенок темного шоколада, который носит Ана де Армас. Он немного мягче, чем черный, но имеет универсальный подтон, чем каштановый. Цвет выразительный и классический.
Карамельный балаяж
Балаяж в теплом карамельном оттенке подчеркнет основной цвет волос и сделает его визуально гуще и объемнее. Парикмахеры советуют этот оттенок для шатенок и брюнеток. Карамельный балаяж носит на себе Сиара.
Brown Ombre
Такое изящное омбре эффектно смотрится в сочетании со средней длиной волос и челкой. Чтобы иметь референс для стрижки и окрашивания – сохраняйте фото Дейзи Эдгар-Джонс.