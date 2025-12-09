Замшевый блонд – цвет волос на 2026 год, который дорого выглядит

В 2026 году в моду войдет замшевый блонд –элегантный оттенок, сочетающий в себе золотистые и холодные тона, создавая эффект бархатных переливов по всей длине.

Колористы говорят, что оттенок является одним из самых естественных и благородных, поэтому выглядит дорого и эффектно, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

Замша в этом году стала очень популярной. Она появилась во всех возможных оттенках – от шоколадного до карамельного цвета или бежевого. Именно эта бархатная текстура в светлом тоне вдохновила стилистов на создание блонд-оттенка.

Как выглядит замшевый блонд?

Автором названия этого оттенка стала лондонская колористка Харриент Малдун. По ее словам, замша имеет интересную особенность, поскольку под основным цветом просматривается нейтральный тон, поэтому именно такой эффект она хотела воспроизвести на волосы.

Верхняя часть – спокойная и нейтральная, а кончики – теплые и золотистые. Такое сочетание холодных и теплых оттенков создают тот самый замшевый эффект. Колористка отметила, что у мастера надо попросить о технике мягкой растушевки корней. Она создает плавный переход между натуральной базой и светлыми прядями, имитируя легкий и естественный эффект отросших волос.

Чтобы получить желаемый оттенок, нужно смешивать пепельные и золотистые тона. Идеальным референсом является нынешний цвет волос Марго Робби.

Осветленные волосы нуждаются в увлажнении, поэтому нужно использовать питательные маски или легкие масла. Для тех, кто хочет действительно попробовать замшевый блонд, предлагаете посмотреть вид девушек, чтобы определиться с длиной, оттенком или техникой окрашивания.

К слову, в 2026 году техника окрашивания Color Melting заменит балаяж, предлагая плавное смешивание оттенков без четких границ, пишет City Magazine. Color Melting создает естественный вид волос, устраняя контрасты и добавляя ощущение дорогого цвета, и подходит для любой длины и текстуры волос.

Какие еще советы стоит знать?