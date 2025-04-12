Новая стрижка Крис Дженнер сделала ее моложе на 10 лет: удивительный вид

Известная звездная мама сестер Кардашян-Дженнер много лет не меняла стрижки пикси, впрочем недавно таки решила сделать определенное перевоплощение, которое ей невероятно подходит. Последняя стрижка Крис Дженнер вызывает восхищение, поскольку излучает энергию молодости.

Знаменитость отошла от своей фирменной стрижки пикси и сделала модный боб средней длины, от которого трудно отвести взгляд, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Стильный образ Крис Дженнер

Известный парикмахер создал для Крис Дженнер гладкий боб с челкой, который придает стиля ретро к ее изысканному стилю. Своей прической Крис продемонстрировала смелый шаг и доказала, что не боится пробовать что-то новое, оставаясь верной гламурной личности.

Правильно підібраний колір волосся привертає увагу та робить образ довершеним краще, ніж будь-який аксесуар. Серед крем-фарб Avena вдасться легко знайти ідеальний відтінок, що не лише гарно підкреслить риси обличчя, а й збереже здоров'я та природний блиск волосся.

Боб длиной до подбородка подчеркивает структуру, одновременно смягчая черты лица, придавая ей свежести и современности. 69-летняя знаменитость своей прической визуально омолодила вид на 10 лет. Элегантная укладка в сочетании с завитком на красиво обрамляет ее лицо, привлекая внимание к глазам и скулам.

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В определенное время похожую прическу носила Ким Кардашян, поэтому поклонники начали сравнивать стрижку Крис с прической Кимберли. Чтобы повторить молодежный боб Крис Дженнер, стилиста нужно попросить сделать стрижку длиной до подбородка с четкой линией.

Для получения мокрого эффекта, нужно уложить волосы гелем или лаком для волос, расчесать расческой и осторожно заправить волосы за уши. В завершение волосы можно закрепить с помощью диффузора. После того, как волосы высохнут, их нельзя расчесывать, чтобы не испортить гладкую и четкую текстуру. Пример Крис Дженнер показывает, что благодаря такому бобу можно получить современный и вневременной вид.