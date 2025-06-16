Mermaid nails: этот маникюрный тренд нельзя пропустить

Летом многие люди едут на отдых. В частности, на море. Сейчас трендовым стал маникюр, который идеально подойдет именно для такого типа отдыха.

Mermaid nails – уникальный ногтевой дизайн, который выглядит очень оригинально. Такой маникюр точно не оставит никого равнодушным, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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Какой дизайн ногтей сейчас в моде

Невероятная ракушка

Любой дизайн будет выглядеть очень оригинально, если добавить к нему определенные детали. К примеру, объемные элементы помогут создать шикарную композицию.

Объем можно создать не только с помощью специальных фигурок. Шикарно будут смотреться и элементы из геля.

В стиле Барби

Розовый – главный тренд этого сезона. Декоративные элементы в таком цвете не оставят равнодушным никого.

Голографические ногти

Такие ногти еще и в трендовом голубом оттенке, выглядят очень оригинально. Визуально они напоминают блики, которые можно заметить на поверхности моря.

Мраморный рельеф

Эффект мрамора можно сделать более интересным, если скомпоновать различные интересные оттенки. Не бойтесь сочетать контрастные цвета, результат будет впечатляющим.