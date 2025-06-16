Mermaid nails: этот маникюрный тренд нельзя пропустить
- Mermaid nails - уникальный ногтевой дизайн, ставший трендом этого лета.
- Этот маникюр хорошо дополнят объемные детали.
Летом многие люди едут на отдых. В частности, на море. Сейчас трендовым стал маникюр, который идеально подойдет именно для такого типа отдыха.
Mermaid nails – уникальный ногтевой дизайн, который выглядит очень оригинально. Такой маникюр точно не оставит никого равнодушным, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.
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Какой дизайн ногтей сейчас в моде
- Невероятная ракушка
Любой дизайн будет выглядеть очень оригинально, если добавить к нему определенные детали. К примеру, объемные элементы помогут создать шикарную композицию.
Объем можно создать не только с помощью специальных фигурок. Шикарно будут смотреться и элементы из геля.
- В стиле Барби
Розовый – главный тренд этого сезона. Декоративные элементы в таком цвете не оставят равнодушным никого.
- Голографические ногти
Такие ногти еще и в трендовом голубом оттенке, выглядят очень оригинально. Визуально они напоминают блики, которые можно заметить на поверхности моря.
- Мраморный рельеф
Эффект мрамора можно сделать более интересным, если скомпоновать различные интересные оттенки. Не бойтесь сочетать контрастные цвета, результат будет впечатляющим.