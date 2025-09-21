Норковый мокко и черепаховый каштан: трендовые оттенки волос на осень
- Трендовые оттенки волос на осень включают золотисто-медный, глубокий каштановый, медовый блонд, норковый мокко, черепаховый каштан и эспрессо-каштан.
- Каждый из этих цветов подходит для разных типов волос и создает теплые, глубокие и выразительные оттенки.
Осенью всегда хочется добавить изменений своему образу, поэтому новая стрижка или цвет волос не является исключением. Если хотите освежить тон локонов – обратите внимание на топовые окрашивания осени.
Почему-то осень считают лучшим временем для трансформаций, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.
Осенние цвета становятся теплее и глубже, поэтому именно в эту пору хочется такого тона волос, чтобы он подчеркивал индивидуальность. Стилисты определили несколько главных оттенков, которые будут в центре внимания этой осенью.
Какие оттенки волос будут в моде осенью?
Золотисто-медный оттенок
Этот оттенок для Эммы Стоун специально создала колористка Трейси Каннингем. Цвет является универсальным и подходит девушкам с разным цветом волос – блондинкам, шатенкам или рыжим. Цвет придаст волосам теплых и пряных оттенков.
Глубокий и мягкий каштановый оттенок
Цвет подойдет женщинам с темными волосами, которые хотят сделать его еще более выразительным. Оттенок является насыщенным и теплым, с легкими переливами.
Медовый блонд в стиле Old Money
Благородный блонд имеет теплые нотки со смягченными нежными медовыми оттенками. Подойдет для обладательниц пепельного блонда, которые хотят более теплого оттенка.
Норковый мокко
В этом оттенке наблюдается баланс теплого и холодного каштана. Оттенок как будто сочетает в себе цвет кофе и меха норки. Стилисты говорят, что цвет не слишком холодный и не слишком теплый, но выразительный и насыщенный.
Черепаховый каштан
Коричневый цвет с бежевыми переливами напоминает черепаховый узор – от темных корней до светлых бликов по длине. Выглядит такой оттенок дорого и непринужденно.
Эспрессо-каштан
Глубокий коричневый оттенок с медным подтоном напоминает цвет чашки эспрессо. В основе – медно-рыжая гамма, которая раскрывается при свете и добавляет волосам яркости.
Какие стрижки в моде в этом году?
- В этом сезоне в моде стрижки, которые подчеркивают элегантность и подходят для женщин всех возрастов.
- Популярные варианты: челка-шторка, бикси, тринити, мини-муллет, и шегги.
Частые вопросы
