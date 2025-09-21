Восени завжди хочеться додати змін своєму образу, тож нова стрижка чи колір волосся не є винятком. Якщо хочете освіжити тон локонів – зверніть увагу на топові фарбування осені.

Чомусь осінь вважають найкращим часом для трансформацій, пише 24 Канал з посиланням на Vogue Italia.

Осінні кольори стають теплішими й глибшими, тож саме в цю пору хочеться такого тону волосся, щоб він підкреслював індивідуальність. Стилісти визначили кілька головних відтінків, які будуть в центрі уваги цієї осені.

Які відтінки волосся будуть в моді восени?

Золотаво-мідний відтінок

Цей відтінок для Емми Стоун спеціально створила колористка Трейсі Каннінгем. Колір є універсальним та підходить дівчатам з різним кольором волосся – блондинкам, шатенкам чи рудим. Колір надасть волоссю теплих й пряних відтінків.

Глибокий та м’який каштановий відтінок

Колір підійде жінкам з темним волоссям, які хочуть зробити його ще виразнішим. Відтінок є насиченим й теплим, з легкими переливами.

Медовий блонд в стилі Old Money

Благородний блонд має теплі нотки з пом’якшеними ніжними медовими відтінками. Підійде для власниць попелястого блонду, які хочуть теплішого відтінку.

Норковий мокко

У цьому відтінку спостерігається баланс теплого й холодного каштана. Відтінок наче поєднує в собі колір кави та хутра норки. Стилісти кажуть, що колір не занадто холодний та не занадто теплий, але виразний та насичений.

Черепаховий каштан

Коричневий колір з бежевими переливами нагадує черепаховий візерунок – від темних коренів до світлих відблисків по довжині. Виглядає такий відтінок дорого й невимушено.

Еспресо-каштан

Глибокий коричневий відтінок з мідним підтоном нагадує колір чашки еспресо. В основі – мідно-руда гама, яка розкривається при світлі й додає волоссю яскравості.

