Норковий мокко й черепаховий каштан: трендові відтінки волосся на осінь
- Трендові відтінки волосся на осінь включають золотаво-мідний, глибокий каштановий, медовий блонд, норковий мокко, черепаховий каштан та еспресо-каштан.
- Кожен з цих кольорів підходить для різних типів волосся і створює теплі, глибокі та виразні відтінки.
Восени завжди хочеться додати змін своєму образу, тож нова стрижка чи колір волосся не є винятком. Якщо хочете освіжити тон локонів – зверніть увагу на топові фарбування осені.
Чомусь осінь вважають найкращим часом для трансформацій, пише 24 Канал з посиланням на Vogue Italia.
Осінні кольори стають теплішими й глибшими, тож саме в цю пору хочеться такого тону волосся, щоб він підкреслював індивідуальність. Стилісти визначили кілька головних відтінків, які будуть в центрі уваги цієї осені.
Які відтінки волосся будуть в моді восени?
Золотаво-мідний відтінок
Цей відтінок для Емми Стоун спеціально створила колористка Трейсі Каннінгем. Колір є універсальним та підходить дівчатам з різним кольором волосся – блондинкам, шатенкам чи рудим. Колір надасть волоссю теплих й пряних відтінків.
Глибокий та м’який каштановий відтінок
Колір підійде жінкам з темним волоссям, які хочуть зробити його ще виразнішим. Відтінок є насиченим й теплим, з легкими переливами.
Медовий блонд в стилі Old Money
Благородний блонд має теплі нотки з пом’якшеними ніжними медовими відтінками. Підійде для власниць попелястого блонду, які хочуть теплішого відтінку.
Норковий мокко
У цьому відтінку спостерігається баланс теплого й холодного каштана. Відтінок наче поєднує в собі колір кави та хутра норки. Стилісти кажуть, що колір не занадто холодний та не занадто теплий, але виразний та насичений.
Черепаховий каштан
Коричневий колір з бежевими переливами нагадує черепаховий візерунок – від темних коренів до світлих відблисків по довжині. Виглядає такий відтінок дорого й невимушено.
Еспресо-каштан
Глибокий коричневий відтінок з мідним підтоном нагадує колір чашки еспресо. В основі – мідно-руда гама, яка розкривається при світлі й додає волоссю яскравості.
Які стрижки в моді цього року?
- Цього сезону в моді стрижки, які підкреслюють елегантність та підходять для жінок різного віку.
- Популярні варіанти: чубчик-шторка, біксі, трініті, міні-муллет, та шеггі.
