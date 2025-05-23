Хейли Бибер назвала свои любимые духи: так захотят пахнуть миллионы девушек

Известная модель Хейли Бибер является иконой стиля для многих девушек. За ее инстаграм-страницей следит более 50 миллионов поклонников, поэтому манекенщица является любимицей многих фанаток со всего мира. Как стильно одеваться, Хейли Бибер показывает на собственном примере, а недавно рассказала о духах, которыми пользуется.

Жена Джастина Бибера является трендсеттером уже много лет, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу Clean Girl Hacks.

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Хейли в разное время года демонстрирует, как стильно одеваться и какие вещи удачно сочетать между собой. Кроме того, модель имеет собственный косметический бренд Rhode, поэтому даже демонстрирует макияжи, которые делает самостоятельно. А вот в недавнем интервью звезда рассказала о любимом парфюме, которым пользуется уже много лет.

Какой парфюм любит Хейли Бибер

Несмотря на огромный выбор духов, для каждого из нас точно есть один аромат, который подходит нам лучше всего и является любимым среди всех. Такой запах назвала Хейли Бибер и отметила, что он для нее является базовым.

Мировая модель рассказала, что ее любимым парфюмом является Ex Nihilo Fleur Narcotique. Цена этого аромата достаточно дорогая – более 12 тысяч гривен. Парфюм сочетает в себе древесные и цветочные ноты и является унисексовым, поэтому одинаково подходит мужчинам и женщинам.

Парфюм Ex Nihilo Fleur Narcotique состоит из бергамота, личи и персика. Далее в нотах сердца открывается жасмин, пион и фердоранж, а базовые ноты закрывает мускус и древесные ноты.

Любимые духи Хейли Бибер

К слову, недавно мы рассказали о духах известных женщин. В нашем материале вы прочитаете об ароматах принцессы Дианы, Кейт Миддлтон и Меган Маркл.