Парфюм помогает заявить о своей уникальности, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Именно поэтому девушки так тщательно подбирают для себя ароматы, которые будут отражать их вкус и стиль.

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Научные исследования показали, что 75% эмоций запускаются запахами, поэтому аромат действительно может сделать нас более уверенными в себе.

Швейцарская компания производства ароматов Givaudan с помощью технологии MoodScentz+ выделили 15 различных категорий эмоций. К уверенности вошло чувство силы, вдохновения и мотивации.

Цитрусовые ноты наделяют энергией, специи заряжают двигаться вперед, а белые цветы добавляют еще больше женственности. В представленной ниже подборке – несколько ароматов, которые созданы для ощущения уверенности в себе.

Prada Paradoxe Intense

В этом парфюме сплетены сильные и нежные нотки. Аромат состоит из нероли, жасмина и ванили, которые являются основными в своей композиции.



Духи, которые дарят ощущение уверенности в себе / Фото Pinterest

Divine, Jean Paul Gaultier

Этот морской гурманский аромат состоит из различных белых цветов, которые окутывает морская свежесть, а культовый флакон никого не оставит равнодушным.



Роскошные духи, что подарят уверенность / Фото Pinterest

Libre Platine, Yves Saint Laurent

На создание этого парфюма ушло 7 лет. В нем цветок апельсина сочетается со свежей белой лавандой. Эти ноты способны влюбить в себя с первых минут.



Духи, которые дарят ощущение уверенности в себе / Фото Pinterest

Fame Parfum, Rabanne

Этот парфюм может вас перенести куда-то во Францию. Он пахнет ладаном, жасмином и мускусом.



Роскошные духи, что подарят уверенность / Фото Pinterest

Sì Eau de Parfum Intense, Giorgio Armani

Культовый парфюм содержит в себе нектар черной смородины и нежную ваниль, которые вместе создают безупречный аромат.



Духи, которые дарят ощущение уверенности в себе / Фото Pinterest

К слову, мы уже ранее рассказывали о женские духи, которые способны свести с ума мужчин. Среди популярных ароматов выделяются десертные, зеленые, фруктовые, мускусные и цветочные духи, с перечнем рекомендуемых брендов для каждого типа аромата.