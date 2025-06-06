Парфюм помогает заявить о своей уникальности, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Именно поэтому девушки так тщательно подбирают для себя ароматы, которые будут отражать их вкус и стиль.
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Научные исследования показали, что 75% эмоций запускаются запахами, поэтому аромат действительно может сделать нас более уверенными в себе.
Швейцарская компания производства ароматов Givaudan с помощью технологии MoodScentz+ выделили 15 различных категорий эмоций. К уверенности вошло чувство силы, вдохновения и мотивации.
Цитрусовые ноты наделяют энергией, специи заряжают двигаться вперед, а белые цветы добавляют еще больше женственности. В представленной ниже подборке – несколько ароматов, которые созданы для ощущения уверенности в себе.
Prada Paradoxe Intense
В этом парфюме сплетены сильные и нежные нотки. Аромат состоит из нероли, жасмина и ванили, которые являются основными в своей композиции.
Духи, которые дарят ощущение уверенности в себе / Фото Pinterest
Divine, Jean Paul Gaultier
Этот морской гурманский аромат состоит из различных белых цветов, которые окутывает морская свежесть, а культовый флакон никого не оставит равнодушным.
Роскошные духи, что подарят уверенность / Фото Pinterest
Libre Platine, Yves Saint Laurent
На создание этого парфюма ушло 7 лет. В нем цветок апельсина сочетается со свежей белой лавандой. Эти ноты способны влюбить в себя с первых минут.
Духи, которые дарят ощущение уверенности в себе / Фото Pinterest
Fame Parfum, Rabanne
Этот парфюм может вас перенести куда-то во Францию. Он пахнет ладаном, жасмином и мускусом.
Роскошные духи, что подарят уверенность / Фото Pinterest
Sì Eau de Parfum Intense, Giorgio Armani
Культовый парфюм содержит в себе нектар черной смородины и нежную ваниль, которые вместе создают безупречный аромат.
Духи, которые дарят ощущение уверенности в себе / Фото Pinterest
К слову, мы уже ранее рассказывали о женские духи, которые способны свести с ума мужчин. Среди популярных ароматов выделяются десертные, зеленые, фруктовые, мускусные и цветочные духи, с перечнем рекомендуемых брендов для каждого типа аромата.