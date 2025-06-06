Парфум допомагає заявити про свою унікальність, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Саме тому дівчата так ретельно підбирають для себе аромати, які будуть відображати їхній смак та стиль.
Читайте також Прекрасні парфуми, які пахнуть свіжими цитрусовими: їхні аромати вражають
Наукові дослідження показали, що 75% емоцій запускаються запахами, тож аромат справді може зробити нас впевненішими в собі.
Швейцарська компанія виробництва ароматів Givaudan за допомогою технології MoodScentz+ виділили 15 різних категорій емоцій. До впевненості увійшло почуття сили, натхнення та мотивації.
Цитрусові ноти наділяють енергією, спеції заряджають рухатися вперед, а білі квіти додають ще більше жіночності. У представленій нижче добірці – кілька ароматів, які створені для відчуття впевненості в собі.
Prada Paradoxe Intense
У цьому парфумі сплетені сильні та ніжні нотки. Аромат складається з неролі, жасмину та ванілі, які є основними у своїй композиції.
Парфуми, які дарують відчуття впевненості в собі / Фото Pinterest
Divine, Jean Paul Gaultier
Цей морський гурманський аромат складається з різноманітних білих квітів, які огортає морська свіжість, а культовий флакон нікого не залишить байдужим.
Розкішні парфуми, що подарують впевненість / Фото Pinterest
Libre Platine, Yves Saint Laurent
На створення цього парфуму пішло 7 років. У ньому квітка апельсина поєднується зі свіжою білою лавандою. Ці ноти здатні закохати в себе з перших хвилин.
Парфуми, які дарують відчуття впевненості в собі / Фото Pinterest
Fame Parfum, Rabanne
Цей парфум може вас перенести десь у Францію. Він пахне ладаном, жасмином та мускусом.
Розкішні парфуми, що подарують впевненість / Фото Pinterest
Sì Eau de Parfum Intense, Giorgio Armani
Культовий парфум містить в собі нектар чорної смородини та ніжну ваніль, які разом створюють бездоганний аромат.
Парфуми, які дарують відчуття впевненості в собі / Фото Pinterest
До слова, ми вже раніше розповідали про жіночі парфуми, які здатні звести з розуму чоловіків. Серед популярних ароматів виділяються десертні, зелені, фруктові, мускусні та квіткові парфуми, з переліком рекомендованих брендів для кожного типу аромату.