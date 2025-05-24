Три платья, которые станут хитом лета: лучшая инвестиция в гардероб
- Трендовыми платьями лета 2025 года станут полупрозрачные платья, платья-комбинации, игривые babydoll и лаконичные платья свободного кроя.
- Популярными также будут платья в горошек, в стиле бохо и с заниженной талией.
Лето – идеальная пора для того, чтобы добавить платья в свой гардероб. В этом сезоне тренды позволят каждой девушке найти для себя именно то идеальное платье, поскольку в самые популярные варианты вошло сразу несколько позиций.
К трендовым вариантам входят полупрозрачные платья, платья-комбинации, которые уже стали классикой, игривые babydoll и лаконичные платья свободного кроя, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.
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Кроме этих платьев, мегаактуальными летом 2025 года будут еще несколько платьев, на которые стоит обратить внимание.
Платье в горошек
Вещи в горошек очень часто появлялись в коллекциях известных брендов в различных вариантах – на блузах, жакетах, брюках или рубашках. Впрочем, лучше всего выглядят платья в горошек. Стилисты советуют выбирать для себя легкие сарафаны, платья бандо, модели с воротником или с завязками на шее.
Стильные платья на лето 2025 / Фото Cosmopolitan
Платье в стиле бохо
В этом году всех нас в летнее время ждет большое возвращение стиля бохо. Советуем примерить романтические многослойные платья в длине макси с воланами. Обращайте особое внимание на пастельную палитру.
Модные платья на лето 2025 / Фото Cosmopolitan
Платье с заниженной талией
А еще добавим, что в моде будет хит прошлого лета – платье с заниженной талией и свободной юбкой. Выглядит такое платье изящно и очень комфортно.
Стильные платья на лето 2025 / Фото Cosmopolitan
Дополнить все эти красивые платья можно стильной обувью. В нашем материале мы рассказали, как выглядят самые красивые босоножки на летнее время.