Самые красивые платья на летнее время 2025: обратите на них внимание

Уже через несколько недель начинается лето, поэтому время позаботиться о нарядах на теплый период. Платья всегда занимают ведущее место в нашем гардеробе, поэтому рассказываем о самых интересных вариантах, которые представили дизайнеры на подиумах.

Многообразие платьев на теплое время поражает, пишет 24 Канал со ссылкой на Harpers Bazaar. Благодаря своей универсальности платье одинаково подойдет для праздничных выходов или вечерних прогулок в будние дни. Далее расскажем о самых красивых платьях на летнее время, на которые стоит обратить внимание.

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Пастельные оттенки

На вершине модного Олимпа оказались пастельные оттенки платьев. В моде будут пудрово-розовые, небесно-голубые, лавандовые и фисташковые цвета. Платья имеют определенную легкость и романтичность благодаря разнообразным формам декора, среди которых есть прозрачные элементы, драпировки, рюши, кружево и банты.



Красивые платья на летнее время 2025 / Фото Harper's Bazaar

Сатиновое платье

Платья из сатина актуальны и продолжают покорять подиумы. Они могут быть максимально простыми, без лишних деталей или с определенной отделкой в виде драпировки. Вариантов платьев из сатина есть множество, но советуем присмотреться к вариантам с глубоким V-образным вырезом, а также длины мини.



Красивые платья на летнее время 2025 / Фото Harper's Bazaar

Платье рубашка

В этом году в моду возвращаются платья-рубашки. Эти простые и функциональные платья станут отличной основой для дневных и вечерних форматов. В дневное время носите такие платья с кроссовками, а в вечернее – с туфлями на каблуке.



Красивые платья на летнее время 2025 / Фото Harper's Bazaar

Драпировка

Весомое место в перечне трендов занимает драпировка. Этот элемент отделки платья набирает все большую популярность. Выглядят платья с драпировкой изящно, красиво и празднично.



Красивые платья на летнее время 2025 / Фото Harper's Bazaar

Слип-платье

Чувственные и элегантные платья простого кроя в бельевом стиле из шелка и с добавлением кружева остаются в моде. Такие платья идеально подходят для свиданий, праздничных выходов или дневных прогулок.



Красивые платья на летнее время 2025 / Фото Harper's Bazaar

Дополнить все эти красивые платья можно стильной обувью. В нашем материале мы рассказали, как выглядят самые красивые босоножки на летнее время.