Что делать, чтобы сумка не спадала с плеча: 5 действенных советов

Если сумка постоянно спадает с плеча, это изрядно раздражает. Однако есть несколько способов, как это можно предотвратить.

Є сумки, которые никогда не выйдут из моды. Однако даже самая дорогая люксовая сумка может спадать с плеча, пишет 24 Канал.

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5 способов сделать так, чтобы сумка не скользила с плеча

Выбирайте правильный ремешок

Более широкий ремешок лучше держится на плече, чем узкий. Кроме этого, все зависит и от его материала. Текстурированный ремешок (например, из ткани или замши) меньше скользит, чем гладкая кожа или экокожа.

Правильно носите сумку

Носите сумку ближе к шее – если ремешок расположен как можно дальше от края плеча, он реже будет сползать.

И, если длина ремешка позволяет, носите сумку накрест – такой способ ношения не только удобен, но и помогает равномерно распределить вес.



Старайтесь, чтобы ремешок был ближе к шее, а не на краю плеча / Unsplash

Используйте силиконовые или текстильные подкладки

Мало кто знает о том, что существуют специальные силиконовые накладки на ремень, которые уменьшают скольжение. Также некоторые сумки имеют тканевую подкладку с внутренней стороны ремня, что помогает фиксировать его на плече.

Добавьте объем на плече

Одежда с текстурой, например, свитер из грубой вязки, поможет удерживать сумку лучше, чем шелковистая или очень гладкая ткань.

Держите руку на ремешке

Это один из самых очевидных способов, однако он работает. Если несете тяжелую сумку, то можно иногда придерживать ее рукой, чтобы предотвратить сползание.