Волосы больше выпадать не будут: 5 привычек, от которых надо избавиться

Ухоженные и красивые волосы хочет иметь каждая девушка, однако не все умеют правильно следить за ними. Из-за значительных ошибок пряди не только повреждаются и ломаются, но и перестают расти и даже выпадают.

Микробиом кожи головы является очень важным для головы и здоровья волос, пишет 24 Канал со ссылкой на Independent. Интересный момент, но микробы и грибки, живущие на нашей коже, играют важную роль в поддержании здоровья кожи головы. Они поддерживают кожный барьер и влияют на выработку кожного сала.

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Впрочем, есть определенные распространенные привычки, которые влияют на состояние волос, нарушая микробиом, а это уже приводит к истончению и выпадению волос.

К слову! Есть несколько причесок и стрижек, которые придают лишнего возраста. Их лучше избегать и не делать старшим женщинам. Больше об этом в материале.

Очень тесный пучок

Тугие прически сильно вредят волосам, поэтому высоких хвостов для ежедневной прически – стоит избегать. Когда волосяные фолликулы постоянно тянутся, то это приводит к воспалению и выпадению волос. Лучше заплетать волосы в косу или делать хвост на затылке. Также эксперты советуют меньше использовать гелей или лаков для волос.

Сон с мокрыми волосами

Трение мокрых волос может привести к ломкости. Перед тем, как ложиться спать, волосы стоит обязательно высушить. Чтобы во время сна пряди не спутывались, пряди стоит заплести в косу.

Постоянное мытье волос

Мыть волосы надо только при необходимости. Частое мытье может удалить природные масла, которые защищают микробиом кожи головы, делая локоны уязвимыми к раздражению и сухими. Мыть волосы надо тогда, когда они кажутся жирными.

Сушка полотенцем

Нельзя агрессивно тереть волосы полотенцем, потому что это может привести к ломкости и насыщенного выпадения волос. Пряди надо легко промокнуть и не скручивать мокрые волосы, поскольку это приведет к напряжению и ломкости.

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Питание

Для микробиома волос и кожи головы необходимы жирные кислоты. Обязательными являются продукты, богатые жирными кислотами омега-3, антиоксиданты и витамины A и D. Это может быть лосось, тунец, льняное масло, грецкие орехи и миндаль. Также эксперты советуют пить достаточное количество воды в день, чтобы волосы были увлажненными и оставались здоровыми.