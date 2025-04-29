Оказывается, подаренный нож может принести в жизнь человека неприятности, пишет 24 Канал. Дарить ножи нельзя ни в коем случае – ни просто так, ни на день рождения, ни на новоселье или какие-то другие важные даты.

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Почему нельзя дарить ножи

Запрет о дарении ножей известен с давних времен. Этот предмет был всегда связан с опасностью. По поверью, подаренный нож может привести к конфликту в семье или даже разводу. Считается, что нож наполнен энергией крови и жестокости, поэтому может вызвать негативные события.

Кроме того, режущий предмет может разрезать отношения между тем, кто его подарит и получит. Именно поэтому нож нельзя дарить ни близким, ни друзьям. Часто на свадьбу молодоженам дарят технику, посуду или столовые приборы. От дарения ножей надо категорически отказаться, поскольку нож сможет "разрезать" любовь и счастье молодой пары.



Ножи нельзя дарить ни в коем случае / Фото Pexels

В странах Скандинавии нож является атрибутом честности и уважения. Его дарение является знаком высокого доверия к человеку и средством его признания. Ножи дарят на Новый год или День рождения. Впрочем, в Украине, Румынии, Греции, Японии и Китае дарение ножа считается плохой приметой.

К слову! Астрологи советуют обращать внимание на лунный календарь для удачного шопинга. В материале мы рассказали, когда стоит покупать вещи, а когда стоит избегать покупок.

И чтобы избежать неприятностей с подарком, стоит воспользоваться несколькими правилами. Подарок можно выкупить у дарителя за несколько гривен. Тогда будет считаться, что человек выкупил себе нож сам.

А еще разрешается дарить нож в чехле. Человек станет полноценным хозяином этого подарка, поскольку самостоятельно извлечет его из упаковки. Но в любом случае от таких подарков лучше отказаться и выбрать что-то другое.