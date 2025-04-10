Заберет красоту и принесет беду: одна вещь, которую нельзя дарить на день рождения

Подарки на праздник могут быть разными, однако следует знать об одной вещи, которую ни в коем случае нельзя дарить. Говорится о зеркале, которое считается довольно плохим подарком.

Зеркало у многих ассоциируется с мистикой, пишет 24 Канал. К тому же зеркало часто использовали для различных ритуалов.

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Некоторые даже не задумываются над тем, что символизирует эта вещь и дарят на день рождения или другое праздничное событие, но так делать не стоит, поскольку зеркало имеет плохую энергетику, поэтому близким его дарить точно не стоит.

Почему нельзя дарить зеркало

Девушки могут дарить подругам красивое зеркало и косметику к нему, однако если зеркало окажется в руках одного человека, то автоматически впитает в него свою энергетику, а затем будет влиять на жизнь того, кому эту вещь подарили.



Зеркало дарить на день рождения нельзя / Фото Pexels

Согласно древним поверьям, зеркало может метафорически украсть у человека его врожденную красоту. После такого подарка человек повредит лицо – получит гематому, ожог или порез, поэтому зеркало лучше не принимать ни от кого.

Кстати! Существуют приметы, согласно которым не стоит дарить определенные вещи на праздники, поскольку они не несут ничего хорошего. Что именно нельзя покупать родным и близким – читайте в нашем материале.

Зеркало используют для гадания, поэтому если эта вещь подарена, то может навлечь в жизнь беду. Чтобы не переживать по плохие последствия, можно вещь откупить у дарителя за символическую цену. Дополнительно зеркало можно очистить от посторонней энергетики струей чистой воды или с помощью свечи.