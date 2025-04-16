Женщины без ума от этих духов: ароматы, которые нравятся всем

Безусловно, каждая женщина имеет свой вкус и предпочтения. В том числе и в парфюмерии. Однако нельзя отрицать, что есть духи, которые обожает абсолютное большинство женщин.

Если вы ищете интересный вариант духов на подарок, обязательно рассмотрите нашу подборку. Эти ароматы точно не оставят ее равнодушной, пишет 24 Канал.

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Варианты женских духов, которые нравятся всем

YSL Libre



Варианты духов с лавандой / Фото Pinterest

Шикарные элегантные духи, что покоряют с первых нот. Этот аромат сочетает лаванду, ваниль и апельсиновый цвет. Звучит он мощно и сексуально.

Dior Miss Dior



Какие есть духи с запахом пиона / Фото Pinterest

Этот цветочный аромат можно смело назвать легендарным. Он теплый, утонченный и очень легкий. Прекрасно подойдет на теплое время года.

Jo Malone Peony & Blush Suede



Какие духи стоит подарить девушке / Фото Pinterest

По-настоящему аристократический и легкий аромат. В нем хорошо чувствуются пион, роза и яблоко. Подчеркивает утонченность композиции нота кожи.

Mugler Alien Goddess



Какие духи понравятся девушке / Фото Pinterest

Очень интересный и утонченный аромат. Сначала в этих духах чувствуются яркая ваниль и пьянящий кокос, а потом захватывает ум нота изысканного кашемира.

На что стоит обратить внимание перед покупкой духов в подарок

Стиль женщины

Если она "романтическая натура" – выбирайте легкие, цветочные ароматы с нотами пиона, розы, жасмина.

Настоящей леди подойдут элегантные композиции, пудровые аккорды. В частности, иконические Chanel или Dior.

Активная и спортивная женщина оценит свежие или цитрусовые ароматы (например, бергамот, зеленый чай, огурец, мята).

Время года