Фитнес-тренер показала, какой была 5 лет назад: получить красивое тело помогли 7 привычек

Фитнес-тренер Молли Ава показала, как выглядела в 2019 году. После этого в ее жизни произошли большие изменения.

Девушка показала, насколько важно вести здоровый и сбалансированный образ жизни. Тогда, 5 лет назад, она имела не слишком реалистичное представление о фитнесе.

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Что помогло блогеру получить тело ее мечты

В прошлом Молли Ава постоянно попадала в ловушку диет, за которыми всегда следовало переедание. Она также не могла нормально спать, часто выпивала и ела фаст-фуд вместо того, чтобы готовить дома. Спустя пять лет Молли изменилась и стала выглядеть намного здоровее и счастливее.

"Давно я не рассказывала о том, с чего я начинала. Всегда хотелось бы отметить, что между этими фотографиями буквально лишь 3 килограмма. Я так горжусь собой за всю тяжелую работу, обучение, ошибки и все, что было между ними. И знайте, что между этими фотографиями были бесчисленные праздники, ужины, пьяные ночи, танцы до утра, были моменты, когда я сбивалась с пути, пыталась вернуться на него, когда мне хотелось сдаться, когда я чувствовала себя потерянной", – отметила девушка.

Несмотря на это, Молли продолжала идти к своей цели.

Поэтому если вы читаете эти строки и чувствуете себя хоть немного похожей на меня в 2019 году, знайте, что вы храбрые, сильные и можете сделать все, что задумали, и получить удовольствие на этом пути,

– подчеркнула блогерша.



Девушка изменилась за 5 лет / Фото из инстаграма mollyavafit

Она также поделилась, что происходило в 2019 году:

Непоследовательные тренировки – все или ничего;

Употребление фиточаев;

Плохое психическое здоровье;

Питание из микроволновки – плохие отношения с едой;

Запойное пьянство;

Хаотичный режим сна – отсутствие общего надлежащего распорядка;

Нулевая уверенность в себе и отсутствие представления о собственной привлекательности;

Еле выходила из комнаты.

В свою очередь, в 2024 году расписание Молли стало следующим:

Постоянные тренировки три-пять раз в неделю – как она любит;

Диета по принципу 80/20, чтобы иметь возможность наслаждаться вкусностями;

Расстановка приоритетов для себя и хорошее самочувствие;

Наслаждение от еды вне дома и праздников без чувства вины;

Любовь к жизни;

Развитие уверенности в себе ежедневно;

Помощь другим на их собственном пути.

Сегодня Молли работает фитнес-тренером и бодипозитивным инфлюенсером. Девушка посвятила свою жизнь помощи другим, что изрядно нравится ее подписчикам.