Секреты розмарина для красоты: как его использовать для волос и кожи
- Розмарин используется в косметологии для улучшения кровообращения и борьбы с преждевременным старением благодаря антиоксидантным свойствам.
- Розмариновая вода и масло стимулируют рост волос, предотвращают выпадение, лечат кожные заболевания и поддерживают здоровье волос.
- Розмарин ценится за противовоспалительные свойства, поэтому является важным компонентом в средствах против акне.
Розмарин часто используют в кулинарии для приготовления блюд, особенно мяса, поскольку трава имеет очень ароматный запах. Кроме того, розмарин даже используют в косметологии для поддержания здоровья кожи и волос.
Еще более нескольких тысяч лет назад египтяне, римляне и греки использовали розмарин для ухода за красотой, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.
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Чем полезен розмарин для волос
Розмарин в косметологии используют в средствах для волос и продуктах для ухода за кожей. Ароматная трава способствует улучшению кровообращения и борьбе с преждевременным старением благодаря антиоксидантным свойствам.
В розмарине содержатся антиоксиданты, а именно – розмариновая кислота, которая защищает кожу. Противовоспалительные и антибактериальные свойства розмарина лечат кожные заболевания и улучшают здоровье волос.
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В сети часто встречались видеоролики о том, как масло и экстракт розмарина стимулируют рост волос и даже предотвращают выпадение, которое особенно обильно наблюдается в начале весны. Также средства эффективны при зуде кожи головы и при наличии перхоти.
Интересно! Для лучшего состояния волос можно в шампунь добавлять соль. Больше об этом интересном лайфхаке мы рассказали в нашем материале.
Блогер Елена Метельская рассказала простой и легкий рецепт приготовления розмариновой воды, который сможет повторить каждая девушка. Единственное предостережение – с розмариновой водой следует быть осторожными блондинкам, поскольку вода может немного затемнить корни.
Приготовление розмариновой воды: смотрите видео
Чтобы достичь наилучшего эффекта, средства с розмарином наносят на корни волос и кожу головы и массируют для того, чтобы продукт лучше впитался. Ароматная трава в составе средств помогает волосам оставаться свежими, а прядям – мягкими. В общем волосы можно массировать хоть каждый день по 5 минут для лучшего кровообращения.
Розмарин в косметической индустрии ценится за противовоспалительные свойства, поэтому является важным компонентом в средствах против акне.