Секреты розмарина для красоты: как его использовать для волос и кожи

Розмарин часто используют в кулинарии для приготовления блюд, особенно мяса, поскольку трава имеет очень ароматный запах. Кроме того, розмарин даже используют в косметологии для поддержания здоровья кожи и волос.

Еще более нескольких тысяч лет назад египтяне, римляне и греки использовали розмарин для ухода за красотой, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

Смотрите также Это нужно знать: как часто можно красить корни волос

Чем полезен розмарин для волос

Розмарин в косметологии используют в средствах для волос и продуктах для ухода за кожей. Ароматная трава способствует улучшению кровообращения и борьбе с преждевременным старением благодаря антиоксидантным свойствам.

В розмарине содержатся антиоксиданты, а именно – розмариновая кислота, которая защищает кожу. Противовоспалительные и антибактериальные свойства розмарина лечат кожные заболевания и улучшают здоровье волос.

Сильне, блискуче і здорове волосся – основа будь-якого стильного образу. Доглядові продукти бренду FORTESSE забезпечують максимальний догляд, даруючи локонам міцність та природне сяйво. Дозволь собі бути у тренді в будь-який сезон разом з FORTESSE!

В сети часто встречались видеоролики о том, как масло и экстракт розмарина стимулируют рост волос и даже предотвращают выпадение, которое особенно обильно наблюдается в начале весны. Также средства эффективны при зуде кожи головы и при наличии перхоти.

Интересно! Для лучшего состояния волос можно в шампунь добавлять соль. Больше об этом интересном лайфхаке мы рассказали в нашем материале.

Блогер Елена Метельская рассказала простой и легкий рецепт приготовления розмариновой воды, который сможет повторить каждая девушка. Единственное предостережение – с розмариновой водой следует быть осторожными блондинкам, поскольку вода может немного затемнить корни.

Приготовление розмариновой воды: смотрите видео

Чтобы достичь наилучшего эффекта, средства с розмарином наносят на корни волос и кожу головы и массируют для того, чтобы продукт лучше впитался. Ароматная трава в составе средств помогает волосам оставаться свежими, а прядям – мягкими. В общем волосы можно массировать хоть каждый день по 5 минут для лучшего кровообращения.

Розмарин в косметической индустрии ценится за противовоспалительные свойства, поэтому является важным компонентом в средствах против акне.