Самые популярные оттенки блонда 2025: это окрашивание любят все

Белокурый цвет волос всегда будет актуальным, однако мода на оттенки блонда постоянно меняется. В этом сезоне присутствует натуральность, а также глубинные оттенки, которые способны удивить.

Многие женщины мечтают о блонд, но боятся сжечь волосы из-за краски, или не уверены в том, что смогут правильно за ними ухаживать, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr. Media.

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Какие оттенки блонда в моде?

Современные техники способны минимизировать вред для волос. Подбор оттенка следует подбирать к подтону кожи (теплый, холодный или нейтральный). Это влияет на то, как именно будут выглядеть оттенки блонда.

Бисквитный блонд

Сливочно-бежевый оттенок прекрасно подчеркивает загар и подходит для тех, кто не хочет холодного тона. Хорошо смотрится в технике балаяж или бейби-лайтс. Цвет не имеет желтизны, а придает прядям мягкую и сияющую теплоту.

Специалисты советуют использовать безсульфатные шампуни для длительного сохранения цвета. Чтобы избежать появления холодных оттенков, нужно избегать фиолетовых шампуней. Помогут поддержать оттенок персиковые тонировочные маски.



Трендовые оттенки волос на лето / Фото Ukr.Media

Земляничный блонд

Оттенок хорошо подходит обладательницам светлой кожи с персиковым подтоном. Цвет визуально сделает кожу свежей и подчеркнет зеленый и голубой цвет глаз. Важно лишь не переусердствовать с розовым. Колориста нужно попросить оставить натуральную базу и добавить немного земляничного оттенка.

Следует учесть, что земляничный блонд быстро вымывается. Для того, чтобы цвет дольше держался, нужно использовать маски и кондиционеры с розовым пигментом.



Трендовые оттенки волос на лето / Фото Ukr.Media

Грибной блонд

Оттенок идеально подойдет обладательницам нейтрального, оливкового и холодного подтона кожи. Цвет выглядит изысканно и необычно. Грибной блонд могут попробовать те девушки, которые не готовы к агрессивному осветлению. Цвет не является таким требовательным к уходу, как другие оттенки.

Чтобы избежать тусклости, советуем использовать глянцевые сыворотки и спреи, которые придадут волосам блеск. Для поддержания глубины цвета и здоровья волос, пряди нужно увлажнять маской.



Трендовые оттенки волос на лето / Фото Ukr.Media

К слову, известные бренды, такие как Balmain, Versace, Chloé и Stella McCartney, представили лучшие оттенки для волос.