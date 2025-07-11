Как сохранить яркий цвет вещей после многократных стирок

Часто после стирки вещи теряют цвет. Из-за этого даже самую любимую одежду уже не хочется носить.

Однако это не означает, что вы должны отказаться от цветной одежды. Ведь уберечь вещи от потускнения возможно. Для этого, в первую очередь, нужно правильно их стирать, пишет 24 Канал.

Читайте также Овладеть собой за 90 секунд реально: используйте эту технику

Как сохранить яркий цвет вещей

Сортируйте белье

Никогда не стирайте черное вместе с белыми или ярким. Даже если ткань не линяет, все равно происходит трение, что ускоряет износ волокон и выцветание цвета.

Лучше всего сортировать вещи так:

черное;

темные цвета;

светлые;

яркие.



При какой температуре необходимо стирать цветную одежду / Фото Pexels

Обратите внимание! Стиральные средства также стоит подбирать отдельно.

Выворачивайте вещи наизнанку

Выворачивать вещи нужно всегда. Ведь благодаря этому уменьшается механическое воздействие на внешнюю сторону одежды.

Соблюдайте правильный температурный режим

Горячая вода ускоряет выцветание. Лучше всего стирать при температуре до 30°C.



Почему одежда быстро выцветает / Фото Pexels

Заметьте! В некоторых случаях вещи нужно стирать именно в холодной воде. Лучше всего придерживаться информации, указанной на ярлычке.

Как сушить цветную одежду

Таким же важным, как и стирка является сушка одежды. Дело в том, что из-за воздействия прямых солнечных лучей, вещи могут выцветать.

Лучше всего осуществлять сушку цветных вещей в тени. Также важно, чтобы это место было хорошо проветриваемым.