Длинные волосы выглядят невероятно, но почему-то женщины после 50 лет предпочитают делать короткую стрижку. Певица Дженнифер Лопес своим примером доказывает обратное –стильно выглядеть можно даже с длинными волосами.

В свои 56 лет Дженнифер Лопес имеет потрясающий образ, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Исполнительница показывает, что длинные волосы нет возрастных ограничений.

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Какая стрижка омолаживает после 50 лет?

"Волосы Рапунцель" выглядят довольно соблазнительно. Певица даже прибегает к наращиванию, чтобы достичь желаемой длины. Но кроме этого важно подобрать еще и правильную стрижку. Еще в начале лета Джей Ло показала новую прическу, которая захватила молодых женщин и старших девушек.

Дженнифер Лопес обратилась к парикмахерам, которые сделали ей современную каскадную стрижку. Чтобы прическа выглядела эффектно, длина волос должна достичь уровня груди. Длинные слои способны добавить объема.

Секрет безупречной стрижки певицы заключается в том, что фронтальные пряди немного короче, поэтому прекрасно обрамляют лицо. Каскад прекрасно подходит для тонких и мягких волос, а также подходит различным формам лица.

Блестящего вида знаменитости придает ее цвет волос, который визуально омолаживает. Каштановый оттенок со светлыми прядями освежает лицо и придает легкости. Такое окрашивание прекрасно подойдет женщинам после 50 лет.

Карамельный оттенок Джей Ло, который тяготеет к коричнево-золотистому, хорошо подойдет женщинам с цветотипом теплая осень или теплая весна.

К слову, боб-каре в винтажном стиле станет модным трендом 2025 года с элегантным видом и легкостью в уходе.