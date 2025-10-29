Стрижка "Бабочка" – главный тренд осени: ее обожала Джейн Биркин

В этом сезоне в центре внимания стрижка "Бабочка", вдохновленная культовым образом Джейн Биркин. Среди списка трендов осени она занимает первое место. По словам стилистов, именно эта прическа станет желанной во всех салонах красоты.

Еще этим летом девушки уже начали активно создавать прическу, навеянную образом Джейн Биркин, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Стрижка подходит всем с длинными волосами и легкой челкой.

Читайте также Этот оттенок волос – главный тренд осени 2025: как он выглядит

Актуальность этой прически повторила Дакота Джонсон в фильме "Материалисты", поэтому желание создать челку к длинным волосам стало еще сильнее.

Почему стоит выбрать стрижку "Бабочка"?

Стрижка требует минимального ухода, при этом выглядит невероятно эффектно. Прическа визуально омолаживает , поэтому женщинам после 40 лет челка в сочетании с длинными волосами будет сильно подходить.

Парикмахеры говорят, что прическа также подходит идеально для поклонниц минимализма. Достаточно лишь подсушить волосы феном. Преимуществом стрижки является ее универсальность. Немного сухого шампуня, собранные волосы в хвост – и образ уже готов.

Чтобы вдохновиться этой стрижкой, можно пересмотреть архивные фото Джейн Биркин 1970-х годов, или современные фото Дакоты Джонсон и Дженнифер Лоуренс.

Издание In Journal добавило, что челка в стиле Джейн Биркин снова в моде этой осенью, и даже известные звезды, такие как Деми Мур и Дженнифер Лоуренс, уже попробовали ее. Челка Биркин имеет несовершенную текстуру, которая подходит для разных типов волос, и придает прическе вневременного характера, обрамляя лицо и омолаживая его.

Какие стрижки сделают лицо худее?