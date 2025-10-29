Стрижка "Метелик" – головний тренд осені: її обожнювала Джейн Біркін
- Стрижка "Метелик", натхненна образом Джейн Біркін, є головним трендом осені та підходить для довгого волосся з легким чубчиком.
- Зачіска вимагає мінімального догляду, омолоджує та ідеально підходить для прихильниць мінімалізму, а відомі зірки вже випробували її.
Цього сезону у центрі увагу стрижка "Метелик", що натхненна культовим образом Джейн Біркін. Серед списку трендів осені вона посідає перше місце. За словами стилістів, саме ця зачіска стане бажаною у всіх салонах краси.
Ще цього літа дівчата вже почали активно створювати зачіску, що навіяна образом Джейн Біркін, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Стрижка підходить всім з довгим волоссям та легким чубчиком.
Актуальність цієї зачіски повторила Дакота Джонсон у фільмі "Матеріалісти", тож бажання створити чубчик до довгого волосся стало ще сильнішим.
Чому варто обрати стрижку "Метелик"?
Стрижка вимагає мінімального догляду, при цьому виглядає неймовірно ефектно. Зачіска візуально омолоджує , тому жінкам після 40 років чубчик в поєднанні з довгим волоссям буде сильно личити.
Перукарі кажуть, що зачіска також підходить ідеально для прихильниць мінімалізму. Достатньо лише підсушити волосся феном. Перевагою стрижки є її універсальність. Трохи сухого шампуню, зібране волосся у хвіст – і образ вже готовий.
Щоб надихнутися цією стрижкою, можна передивитись архівні фото Джейн Біркін 1970-х років, чи сучасні фото Дакоти Джонсон та Дженніфер Лоуренс.
Видання In Journal додало, що чубчик в стилі Джейн Біркін знову в моді цієї осені, і навіть відомі зірки, такі як Демі Мур та Дженніфер Лоуренс, вже спробували його. Чубчик Біркін має недосконалу текстуру, яка підходить для різних типів волосся, і надає зачісці позачасового характеру, обрамляючи обличчя та омолоджуючи його.
Які стрижки зроблять обличчя худішим?
Стрижки, які зроблять обличчя візуально худішим – це подовжений боб, зачіска з шарами, подовжений чубчик.
Рекомендовані кольори волосся – золотаво-мідний, глибокий каштановий, медовий блонд, норковий мокко, черепаховий каштан, еспресо-каштан.
Часті питання
Чому зачіска "Метелик" стала популярною цього року?
Зачіска "Метелик" отримала популярність завдяки своїй простоті у догляді та ефектному вигляду. Вона особливо підходить жінкам з довгим волоссям та легким чубчиком, що візуально омолоджує обличчя. Цю зачіску популяризували відомі особистості, такі як Дакота Джонсон, яка з'явилася з нею у фільмі 'Матеріалісти'.
Як доглядати за зачіскою "Метелик" ?
Зачіска "Метелик" не вимагає багато зусиль у догляді. Достатньо підсушити волосся феном і додати трохи сухого шампуню для об'єму. Вона підходить для прихильниць мінімалізму — зібране у хвіст волосся вже створює завершений образ.
Які стрижки рекомендують для візуального зменшення обличчя?
Для візуального зменшення обличчя стилісти рекомендують подовжений боб, зачіски з шарами та подовжений чубчик. Також варто звернути увагу на кольори волосся, такі як золотаво-мідний, глибокий каштановий, медовий блонд та інші.