В 40 лет женщины выглядят прекрасно, впрочем желание улучшить образ не исчезает никогда. Подчеркнуть естественную красоту можно благодаря прическе, которая даже сможет добавить молодости.

Парикмахеры утверждают, что правильная стрижка, которая подходит под форму лица, может кардинально изменить внешний вид в лучшую сторону, пишет 24 Канал.

Читайте также 5 ошибок с волосами, которые старят женщин после 40 лет: парикмахеры рассказали, что добавляет возраста

Какую стрижку сделать после 40 лет?

Каре

Стрижка каре прекрасно визуально омолаживает. Стрижка хорошо адаптируется к разным типам лица и текстур волос. Довольно красиво будет смотреться каре с челкой.



Модные стрижки для 40-летних женщин / Фото Pinterest

Бикси

Микс стрижек боб и пикси подойдет тем женщинам, которые любят короткую стрижку, но с такой длиной, чтобы иметь возможность сделать укладку. Лучше всего бикси подойдет женщинам с овальной формой лица.



Модные стрижки для 40-летних женщин / Фото Pinterest

Боб

Стрижка боб способна вернуть тонким и тусклым волосам привлекательный вид. Без каких-либо манипуляций волосы снова станут объемными.



Модные стрижки для 40-летних женщин / Фото Pinterest

Пикси

Прическа имеет омолаживающий вид, потому что благодаря слоям добавляет образу легкости. Большинство вариаций стрижек пикси подходят для овального лица. Стрижка с объемом подойдет для тонких волос, а для густых стоит выбирать текстурированный вариант.



Модные стрижки для 40-летних женщин / Фото Pinterest

Каскад

Стрижка является одной из самых любимых для женщин после 40 лет. Прическа отвлекает внимание от морщин и делает образ более молодежным. Каскад с плавными переходами, с четко структурированными прядями, поможет хорошо выглядеть без укладки.



Модные стрижки для 40-летних женщин / Фото Pinterest

К слову, каштановый цвет волос Дженнифер Лопес со светлыми прядями визуально омолаживает и подходит женщинам после 50 лет.