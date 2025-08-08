У 40 років жінки мають чудовий вигляд, втім бажання покращити образ не зникає ніколи. Підкреслити природну красу можна завдяки зачісці, яка навіть зможе додати молодшого віку.

Перукарі стверджують, що правильна стрижка, яка підходить під форму обличчя, може кардинально змінити зовнішній вигляд у кращу сторону, пише 24 Канал.

Яку стрижку зробити після 40 років?

Каре

Стрижка каре чудово візуально омолоджує. Стрижка добре адаптовується до різних типів обличчя й текстур волосся. Досить красиво виглядатиме каре з чубчиком.



Модні стрижки для 40-річних жінок / Фото Pinterest

Біксі

Мікс стрижок боб та піксі підійде тим жінкам, які люблять коротку стрижку, але з такою довжиною, щоб мати змогу зробити укладку. Найкраще біксі пасуватиме жінкам з овальною формою обличчя.



Модні стрижки для 40-річних жінок / Фото Pinterest

Боб

Стрижка боб здатна повернути тонкому та тьмяному волоссю привабливий вигляд. Без будь-яких маніпуляцій волосся знову стане об’ємним.



Модні стрижки для 40-річних жінок / Фото Pinterest

Піксі

Зачіска має омолоджуючий вигляд, бо завдяки шарам додає образу легкості. Більшість варіацій стрижок піксі підходять для овального обличчя. Стрижка з об’ємом підійде для тонкого волосся, а для густого варто обирати текстурований варіант.



Модні стрижки для 40-річних жінок / Фото Pinterest

Каскад

Стрижка є однією з найулюбленіших для жінок після 40 років. Зачіска відвертає увагу від зморшок та робить образ молодіжнішим. Каскад з плавними переходами, з чітко структурованими пасмами, допоможе мати гарний вигляд без укладки.



Модні стрижки для 40-річних жінок / Фото Pinterest

До слова, каштановий колір волосся Дженніфер Лопес зі світлими пасмами візуально омолоджує та пасує жінкам після 50 років.