Стрижки для длинных волос, которые омолаживают на глазах: подойдут для женщин 50+

Существует стереотип о том, что женщинам старшего возраста не подходят длинные волосы, однако это совсем не так. Красоту благодаря своим роскошным волосам активно демонстрирует Деми Мур, Сара Джессика Паркер и многие другие звезды.

В современном мире все начинают отказываться от общественных ожиданий и выбирают то, что заставляет чувствовать себя хорошо, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

Все чаще женщины начинают отходить от идеи, что в старшем возрасте нужно ограничить длину волос. В коротких стрижках нет ничего плохого, но и длинные волосы способны прекрасно украсить облик женщины.

Многие известные женщины сияют с длинными волосами, поэтому показываем в подборке лучшие прически для всех, кому за 50 лет.

Как подстричься женщине после 50 лет?

Гламурная прическа

Звездный стилист Димитрис Джаннетос отмечает, что волосы с возрастом становятся тусклыми, сухими и тонкими. Чтобы выглядеть уверенным, стоит присмотреться к прическе Николь Кидман, которая выглядит естественно с длинными волосами и светлым цветом.

Глубокий балаяж

Дженнифер Лопес уже длительное время носит блонд-балаяж. Светлые пряди добавляют локонам объема, а легкие локоны создают голливудский вид.

Принятие седины

Волосы не всегда обязательно окрашивать. Прямым примером является Энди Макдауэлл, которая подчеркивает седину своих волос уже много лет.

Челка-шторка

Стилисты часто советуют старшим женщинам челку-шторку. Она подходит к любому лицу и типу волос. Элизебет Херли носит челку к длинным волосам вместе с легкими кудрями.

Зеркальный блеск

Волосы Деми Мур выглядят невероятно роскошно. Актриса постоянно ухаживает за прядями, поэтому они всегда у нее блестящие и здоровые.

Впрочем, даже короткие стрижки выглядят очень хорошо, пишет City Magazine. Крис Дженнер сменила свой многолетний пикси на гладкий боб с мягкими волнами и боковым пробором, что визуально омолаживает лицо на 10 лет. Специалисты советуют для женщин после 60 лет стрижку длинного боба до ключиц с мягкими слоями и боковым пробором для создания эффекта подтяжки лица.

Что освежит образ женщин после 50 лет?