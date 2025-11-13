Стрижки для довгого волосся, які омолоджують на очах: підійдуть для жінок 50+

Існує стереотип про те, що жінкам старшого віку не пасує довге волосся, однак це зовсім не так. Красу завдяки своєму розкішному волоссю активно демонструє Демі Мур, Сара Джессіка Паркер та багато інших зірок.

У сучасному світі всі починають відмовлятися від суспільних очікувань та обирають те, що змушує почуватися добре, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

Все частіше жінки починають відходити від ідеї, що у старшому віці потрібно обмежити довжину волосся. У коротких стрижках немає нічого поганого, але й довге волосся здатне чудово прикрасити вигляд жінки.

Багато відомих жінок сяють з довгим волоссям, тож показуємо у добірці найкращі зачіски для всіх, кому за 50 років.

Як підстригтися жінці після 50 років?

Гламурна зачіска

Зірковий стиліст Дімітріс Джаннетос зазначає, що волосся з віком стає тьмяним, сухим й тонким. Щоб виглядати впевненим, варто придивитися до зачіски Ніколь Кідман, яка виглядає природно з довгим волоссям та світлим кольором.

Глибокий балаяж

Дженніфер Лопес вже тривалий час носить блонд-балаяж. Світлі пасма додають локонам об’єму, а легкі локони створюють голлівудський вигляд.

Прийняття сивини

Волосся не завжди обов’язково фарбувати. Прямим прикладом є Енді Макдауелл, яка підкреслює сивину свого волосся вже багато років.

Чубчик-шторка

Стилісти часто радять старшим жінкам чубчик-шторку. Він пасує до будь-якого обличчя й типу волосся. Елізебет Герлі носить чубчик до довгого волосся разом з легкими кучерями.

Дзеркальний блиск

Волосся Демі Мур виглядає неймовірно розкішно. Акторка постійно доглядає за пасмами, тому воно завжди у неї блискуче та здорове.

Втім, навіть короткі стрижки мають дуже гарний вигляд, пише City Magazine. Кріс Дженнер змінила свій багаторічний піксі на гладкий боб з м’якими хвилями та боковим проділом, що візуально омолоджує обличчя на 10 років. Фахівці радять для жінок після 60 років стрижку довгого бобу до ключиць з м’якими шарами та боковим проділом для створення ефекту підтяжки обличчя.

Що освіжить образ жінок після 50 років?