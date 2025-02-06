Прически, которые старят: не стоит их делать, чтобы не добавить лишнего возраста

Определенные цвета причесок и неправильные стрижки могут подчеркнуть неприятные признаки старения. Чтобы случайно не создать себе устаревший образ и не подчеркнуть внимание на морщинах, стоит обратить внимание на прически, которые нужно избегать.

Каждая женщина хочет в старшем возрасте хорошо выглядеть, а красивый образ зависит от выбранных вещей и стрижки, пишет 24 Канал со ссылкой на Best Life. Именно поэтому очень важно обращать внимание на определенный перечень причесок, которые добавляют лишнего возраста.

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Очень длинные волосы

Как бы это странно не звучало, но очень длинные волосы заставляет женщин выглядеть старше. В старшем возрасте волосы тускнеют, поэтому их длина будет иметь противоположный эффект от блестящих прямых волос, которые нам нравится видеть в молодом возрасте.

Густая и прямая челка

Челка-шторка – это красивый вариант обновления прически в модном ключе. Если же сделать прямую челку, то можно наткнуться на старый вид. Специалисты советуют избегать густых челок тем, кто имеет закругленную форму лица и вьющиеся волосы. Эти челки способны добавить "тяжести" образу.

Тугие пучки

Пучки на молодых девушках выглядят стильно, а вот взрослых женщин они могут старить. Волосы заплетены в косичку и собраны в пучок сразу сделают вас старше, поэтому лучше сделать ставку на лаконичные собранные волосы внизу, которые придадут молодежный вид.



Тугой пучок старит образ / Фото Pexels

Прямые волосы

С возрастом волосы теряют естественную густоту, поэтому выпрямленные волосы только подчеркнут все недостатки. Чтобы сделать пряди гуще, рекомендуется сделать стрижку со слоями, которая придаст волосам объема.

Слишком темные волосы

В старшем возрасте нужно избегать очень темных оттенков. Черный цвет очень активно привлекает внимание к морщинам и возрастным пятнам и визуально старит образ.