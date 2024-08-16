Стильный вид за минуту: топ идей простых, но эффектных причесок на каждый день

Очень часто утром не хватает времени, чтобы сделать сложную прическу. Однако это не значит, что придется идти с привычными распущенными волосами – изысканную и стильную прическу можно сделать всего за минуту.

Элегантный пучок, романтический хвост или стильную косу можно сделать, приложив минимум усилий. Lady 24 собрали идеальные прически, которые подойдут на каждый день, и при этом – будут иметь эффектный вид.

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Прически на каждый день, которые легко повторить

Наверное, одной из самых популярных причесок на каждый день является хвост. Он может быть высоким или низким, однако и его можно эффектно стилизовать. К примеру, если на ночь накрутить волосы на мягкий бигуди, то утром можно создать легкий романтический хвост.

Чтобы сделать необычный хвост, необходимо поделить волосы на 3 равных части и завязать их силиконовыми резинками. После этого крайние хвосты нужно закрутить внутрь, а после – хвост по центру продеть в каждую из петель.

Романтический низкий хвост на каждый день: смотрите видео

Такой хвост можно сделать и более объемным, однако тогда шаги создания прически будут другими. Сначала волосы необходимо разделить горизонтально на две части – верхняя часть будет основой хвоста, а нижняя – стилизует прическу. Нижние пряди надо разделить пополам, и после – завязать на хвосте. Затем эти же пряди необходимо опустить под хвост и закрепить резинкой.

Объемный романтический хвост: смотрите видео

@nichole.ciotti Upgrade your ponytail with this easy hack! ‍♀️ Section the top 3/4 of your hair and secure it with an alligator clip on top of your head. Split the remaining hair into two equal sections. Bring them to the front of your body and rest them in front of your shoulders. Remove the alligator clip and drop your hair down. Take the two sections in front of your body and bring them together on top of the back of your hair. Create a single knot by crossing one section over the other to form an “X.” Tuck the top section under the bottom section and pull both ends to tighten. Place the sections in front of your body. Pull the back section of your hair up and secure with an alligator clip. Bring the two sections together in the back and secure with a clear elastic. Remove the alligator clip and let your hair fall down. Gently pull on the outside of the ponytail to adjust and tighten as needed. So chic! ? #hair #hairtutorial #updo #hairstyles ♬ Snack - Ivan Ooze

Поклонницы собранных волос могут эффектно стилизовать и собранный пучок. К примеру, можно сделать низкий хвост и зафиксировать его резинкой. После этого волосы стоит дважды протянуть через резинку. Всего 3 движения и стильный пучок, который напоминает клевер, готов.

Пучок-клев за минуту: смотрите видео

@nichole.ciotti The Clover Bun ️‍♀️ Start by securing your hair into a ponytail using a stretchy hair tie. Pull out a section of the hair tie and insert your thumb and index finger through it. Wrap the ponytail around your index finger and pull it through the hair tie. Repeat this step in order to create three mini buns. Gently pull the buns apart to fluff as desired! #hair #hairtutorial #updo #hairstyles ♬ Girls just wanna have fun 2k19 remix - KB

Необычный пучок можно сделать, если разделить волосы на 2 части и закрутить их в жгут. Затем его стоит собрать в пучок, а дополнить образ можно романтической заколкой.

Необычный пучок, который легко повторить: смотрите видео

Поклонницы полусобранных волос могут легко повторить следующую прическу. Так, необходимо отделить тонкую прядь волос и заплести ее в тонкую, но воздушную косу. Полученные косы стоит соединить в одну и закрепить силиконовой прозрачной резинкой. Полученную после соединения прядь также надо заплести, а после – закрутить. В результате можно получить эффект цветка из волос.

Легкий цветок из волос: смотрите видео

Эффектно стилизовать можно и обычную косу. К примеру, в нее можно вплести ленту или тоненький платок.

Коса с тоненькой лентой: смотрите видео

Особенно стильный вид имеет коса в сочетании с хвостом. Так, сначала надо собрать волосы в высокий хвост, а затем – заплести в косу. Если сделать не классическое плетение из трех прядей, а из двух ("рыбий хвост"), то образ будет современным и трендовым.

Простая и стильная прическа с косой: смотрите видео

Как видим, создать стильную и необычную прическу довольно просто. Для этого не надо иметь чрезвычайных способностей или учиться на стилиста, достаточно иметь немного желания и вдохновения, а эффектную прическу можно создать и за минуту.