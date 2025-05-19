Что на самом деле нужно есть на ужин, чтобы похудеть
- Ужин должен состоять преимущественно из овощей и "легкого" белка, а также полезных жиров, избегать следует жареной и тяжелой пищи.
- Важно контролировать размер порции и есть за 3-4 часа до сна.
Ужин это очень важный прием пищи, который как бы подытоживает весь наш день. Именно он влияет на сон и самочувствие на следующее утро.
Звездный диетолог Наталья Самойленко говорит, что особое внимание нужно обращать именно на то, какие продукты вы употребляете вечером. Ведь правильно подобранный рацион поможет быстро и легко похудеть, пишет 24 Канал со ссылкой на ELLE.
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Как советуют худеть диетологи
- Поменяйте местами завтрак и ужин
Пересмотрите свое меню и обратите внимание на то, насколько белковыми являются традиционные завтраки. В частности, омлет.
Ваш утренний омлет больше подойдет для вечернего приема пищи как актуальный источник аминокислот, а гречку с винегретом лучше съесть на завтрак как источник углеводов. Как результат – лишний вес уйдет при тех же продуктах и порциях,
– говорит Наталья.
- Минимизируйте вредную пищу
С ужина стоит исключить жареную и "тяжелую" пищу. В качестве примера можно привести:
- вареники;
- красное мясо;
- блины;
- фасоль;
- колбасу (и вообще все продукты, что были промышленно переработаны).
Что нельзя есть на ужин / Фото Pexels
- Контролируйте размер порции
Не стоит "забивать" желудок, даже если ваша тарелка имеет нормальную калорийность. Учитесь есть небольшими порциями.
- Ешьте вовремя
Есть нужно примерно за 3-4 часа до сна. Таким образом, когда вы будете ложиться спать, ваш желудок не будет забит, то есть, исчезнет ощущение тяжести.
Как должен выглядеть правильный ужин?
Правильный ужин должен преимущественно состоять из овощей (примерно 2/3 тарелки), а также "легкого" белка (1/3 тарелки). Не забывайте и о полезных жирах: несколько орешков или авокадо не будут лишними.