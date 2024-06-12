Трендовые ногти без света: что такое дип-система и как сделать пудровый маникюр
Маникюр с гель-лаком уже давно стал рутиной для многих женщин. Впрочем, бьюти-индустрия постоянно развивается, и сейчас трендовым становится пудровый маникюр.
Его преимущество в том, что его с легкостью можно сделать, когда дома нет света. Как правильно делать пудровый маникюр и что такое дип-система – объясняет Lady 24.
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Что такое пудровый маникюр и чем он отличается
Пудровый маникюр, или как его еще называют SNS-ногти, с дип-системой – это относительная новинка в бьюти-индустрии. Как и любой тренд, такой вид маникюра набрал популярности в США и Китае, а сейчас – пришел в Украину. Стоит отметить, что пудровый маникюр – это не акриловая пудра, ведь для него не подойдет обычный гель-лак.
Так, для пудрового маникюра с дип-системой необходимы соответствующие материалы:
- дип-база,
- дип-топ,
- дип-активатор,
- дип-пудра,
- дип-очиститель для кисточек.
Преимущество пудрового маникюра в том, что его делать очень быстро, однако покрытие прочное и долговременное. В общем, дип-система имеет следующие преимущества:
- простота нанесения, ведь маникюр состоит всего из 2 этапов: нанесение покрытия и погружение ногтя в пудру;
- прочный материал, который по своим свойствам подобен акриловой пудре;
- все компоненты пудрового маникюра гипоаллергенны;
- пудровый маникюр – долговременный, ведь покрытие держится минимум 3 недели, и при этом не отслаивается и не скалывается;
- дип-система укрепляет тонкие ногти;
- материалы не имеют резких запахов;
- пудровый маникюр не выгорает на солнце и не заменяет цвета.
Как сделать маникюр без света / Фото Freepik
Пудровый маникюр: пошаговая инструкция
Пудровый маникюр очень простой и быстрый в исполнении. Важно лишь помнить, что сразу после нанесения дип-базы ноготь немедленно надо окунуть в пудру.
Инструкция, как сделать маникюр с дип-системой:
- Тонким слоем нанести дип-базу на ноготь.
- Сразу после нанесения погрузить ноготь в баночку с дип-пудрой.
- Возьмите кисточку или щеточку и легкими движениями уберите лишнюю пудру.
- Если цвет получился ненасыщенным, то можно повторно нанести базу и погрузить ноготь в пудру.
- После каждого слоя необходимо нанести активатор, особенно обращая внимание на зону возле кутикулы.
- Выровнять неровности с помощью пилочки для ногтей или бафа.
- Нанести дип-топ.
Как сделать пудровый маникюр: смотрите видео
Нюдовый пудровый маникюр: смотрите видео
Снять такое покрытие можно обычной жидкостью для снятия лака или фрезой. Кроме того, сейчас в сети можно найти целые наборы для маникюра с дип-системой.