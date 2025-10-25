3 парфюма с запахом розы, которые влюбляют с первой секунды

Духи с запахом розы способны раскрыть аромат цветов на полную. Парфюмеры любят работать с королевой сада розой, добавляя ее в композиции, а нередко – даже создают целый аромат, который посвящен лишь ее запаху.

Запах розы – это классика, которая никогда не выходит из моды, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. В каждом парфюме запах розы может звучать по-новому, поэтому если хотите добавить в коллекцию незабываемый аромат, советуем обратить на 3 лучшие ароматы среди всех розовых вариантов.

Какой парфюм с запахом розы выбрать?

Rose des Vents, Louis Vuitton

В сердце композиции три вида роз: турецкая, болгарская и грасская сентифолия. Запах сначала ощущается ароматом персика, черной смородины и свежей зелени. В сердце роза сочетается с ирисом. В базе – кедр, белый мускус и пряный перец.



Лучшие духи с запахом розы / Фото Pinterest

Rose Star, Dior

Верхние ноты этого парфюма пахнут грушей и лимоном, а еще медом и мускусом. В композиции использованы два сорта роз – дамасская и столепестковая сентифолия. Этот аромат создал Франсис Куркджян, который раскрывает фруктовую, цитрусовую, пряную и мускусную нотку.



Лучшие духи с запахом розы / Фото Pinterest

Florabloom Absolu, Guerlain

Композиция аромата начинается с нот манго, мандарина и кокоса. Роза оттененная нотами туберозы и имеет еще древесно-землистые аккорды: сандал, мох, пачули и смол.



Лучшие духи с запахом розы / Фото Pinterest

На какие духи обратить внимание?