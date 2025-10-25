3 парфюма с запахом розы, которые влюбляют с первой секунды
- Rose des Vents от Louis Vuitton сочетает три вида роз с ароматами персика, черной смородины, кедра и белого мускуса.
- Rose Star от Dior содержит ноты груши, лимона, меда и мускуса с дамасской и столепестковой сентифолией.
Духи с запахом розы способны раскрыть аромат цветов на полную. Парфюмеры любят работать с королевой сада розой, добавляя ее в композиции, а нередко – даже создают целый аромат, который посвящен лишь ее запаху.
Запах розы – это классика, которая никогда не выходит из моды, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. В каждом парфюме запах розы может звучать по-новому, поэтому если хотите добавить в коллекцию незабываемый аромат, советуем обратить на 3 лучшие ароматы среди всех розовых вариантов.
Какой парфюм с запахом розы выбрать?
Rose des Vents, Louis Vuitton
В сердце композиции три вида роз: турецкая, болгарская и грасская сентифолия. Запах сначала ощущается ароматом персика, черной смородины и свежей зелени. В сердце роза сочетается с ирисом. В базе – кедр, белый мускус и пряный перец.
Лучшие духи с запахом розы / Фото Pinterest
Rose Star, Dior
Верхние ноты этого парфюма пахнут грушей и лимоном, а еще медом и мускусом. В композиции использованы два сорта роз – дамасская и столепестковая сентифолия. Этот аромат создал Франсис Куркджян, который раскрывает фруктовую, цитрусовую, пряную и мускусную нотку.
Лучшие духи с запахом розы / Фото Pinterest
Florabloom Absolu, Guerlain
Композиция аромата начинается с нот манго, мандарина и кокоса. Роза оттененная нотами туберозы и имеет еще древесно-землистые аккорды: сандал, мох, пачули и смол.
Лучшие духи с запахом розы / Фото Pinterest
На какие духи обратить внимание?
Специалисты определили несколько духов, которые идеально подходят для осенней поры. В список входит Jo Malone London Blackberry & Bay Cologne, Amouage Search, Parfums de Marly Oriana, Gucci Flora Gorgeous Orchid, и Montale Paris Chocolate Greedy.
Для тех, кто ищет духи-афродизиаки, стоит обратить внимание на La Vie Est Belle Rose Extraordinaire от Lancôme, Vanilla Sex от Tom Ford и Black Opium Over Red от Yves Saint Laurent.
