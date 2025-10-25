3 парфуми із запахом троянди, що закохують з першої секунди

Парфуми із запахом троянди здатні розкрити аромат квітів на повну. Парфумери люблять працювати з королевою саду – трояндою, додаючи її в композиції, а нерідко – навіть створюють цілий аромат, що присвячений лише її запаху.

Запах троянди – це класика, яка ніколи не виходить з моди, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. У кожному парфумі запах троянди може звучати по-новому, тому якщо хочете додати до колекції незабутній аромат, радимо звернути на 3 найкращі аромати серед всіх трояндових варіантів.

Читайте також Парфуми від Dior, якими марять всі: найкращі аромати за всі часи

Який парфум із запахом троянди обрати?

Rose des Vents, Louis Vuitton

У серці композиції три види троянд: турецька, болгарська та граська сентифолія. Запах спочатку відчувається ароматом персика, чорної смородини та свіжої зелені. У серці троянда поєднується з ірисом. У базі – кедр, білий мускус та пряний перець.



Найкращі парфуми із запахом троянди / Фото Pinterest

Rose Star, Dior

Верхні ноти цього парфума пахнуть грушею й лимоном, а ще медом та мускусом. У композиції використано два сорти троянд – дамаська та стопелюсткова сентіфолія. Цей аромат створив Франсіс Куркджян, який розкриває фруктову, цитрусову, пряну та мускусну нотку.



Найкращі парфуми із запахом троянди / Фото Pinterest

Florabloom Absolu, Guerlain

Композиція аромату починається із нот манго, мандарину та кокосу. Троянда відтінена нотами туберози й має ще деревно-землисті акорди: сандал, мох, пачулі та смол.



Найкращі парфуми із запахом троянди / Фото Pinterest

На які парфуми звернути увагу?