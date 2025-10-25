3 парфуми із запахом троянди, що закохують з першої секунди
- Rose des Vents від Louis Vuitton поєднує три види троянд з ароматами персика, чорної смородини, кедра та білого мускусу.
- Rose Star від Dior містить ноти груші, лимону, меду і мускусу з дамаською та стопелюстковою сентіфолією.
Парфуми із запахом троянди здатні розкрити аромат квітів на повну. Парфумери люблять працювати з королевою саду – трояндою, додаючи її в композиції, а нерідко – навіть створюють цілий аромат, що присвячений лише її запаху.
Запах троянди – це класика, яка ніколи не виходить з моди, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. У кожному парфумі запах троянди може звучати по-новому, тому якщо хочете додати до колекції незабутній аромат, радимо звернути на 3 найкращі аромати серед всіх трояндових варіантів.
Який парфум із запахом троянди обрати?
Rose des Vents, Louis Vuitton
У серці композиції три види троянд: турецька, болгарська та граська сентифолія. Запах спочатку відчувається ароматом персика, чорної смородини та свіжої зелені. У серці троянда поєднується з ірисом. У базі – кедр, білий мускус та пряний перець.
Найкращі парфуми із запахом троянди / Фото Pinterest
Rose Star, Dior
Верхні ноти цього парфума пахнуть грушею й лимоном, а ще медом та мускусом. У композиції використано два сорти троянд – дамаська та стопелюсткова сентіфолія. Цей аромат створив Франсіс Куркджян, який розкриває фруктову, цитрусову, пряну та мускусну нотку.
Найкращі парфуми із запахом троянди / Фото Pinterest
Florabloom Absolu, Guerlain
Композиція аромату починається із нот манго, мандарину та кокосу. Троянда відтінена нотами туберози й має ще деревно-землисті акорди: сандал, мох, пачулі та смол.
Найкращі парфуми із запахом троянди / Фото Pinterest
На які парфуми звернути увагу?
На які парфуми звернути увагу?

Фахівці визначили кілька парфумів, які ідеально підходять для осінньої пори. До списку входить Jo Malone London Blackberry & Bay Cologne, Amouage Search, Parfums de Marly Oriana, Gucci Flora Gorgeous Orchid, і Montale Paris Chocolate Greedy.
Для тих, хто шукає парфуми-афродизіаки, варто звернути увагу на La Vie Est Belle Rose Extraordinaire від Lancôme, Vanilla Sex від Tom Ford та Black Opium Over Red від Yves Saint Laurent.
