Клетчатые рубашки вернулись в моду: выглядят лучше, чем раньше

Рубашки в клетку были на пике популярности предыдущие сезоны, а в этом году они уступили место джинсовым рубашкам. Впрочем, клетчатый принт является базовым и никогда не выходит из моды, так что такие рубашки снова стали актуальными.

Особенно активно начали носить рубашки европейские модницы, которые удачно их сочетают в своих стритстайл-образах, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. Клетчатые рубашки даже представили бренды The Row, Bottega Veneta и Saint Laurent.

Девушки носят рубашки так, как это делали когда-то – в минималистичном варианте вместе с джинсами или в гранж-стиле, перевязывая рубашку вокруг талии.

С чем носить клетчатые рубашки?

Носить рубашки в клетку можно различными способами. Среди самых популярных вариантов – сочетание с базовыми джинсами, с которыми они всегда прекрасно сочетаются. А еще клетчатая рубашка достаточно хорошо смотрится с брюками, поэтому это удачная альтернатива белой офисной рубашке. Модницы любят повторять трюк с рубашкой, повязав ее вокруг талии.

Интересно вещь выглядит в стилизации с кожаными брюками, леггинсами или брюками карго. В осеннюю пору подбирайте к рубашке кроссовки или сапоги, а модные варианты образов ищите на страницах стильных европейских девушек.

Что известно о клетчатых рубашках?

Современный вариант рубашки в клетку, которую мы сейчас все носим, появился еще в 17 веке. Тогда в Шотландии и Уэльсе тартановые узоры обозначали принадлежность к определенному классу. Уже в 19 веке рубашки из шерсти и фланели попали в США. Там их носили мужчины рабочего класса и солдаты.

Настоящий бум для клетчатой рубашки произошел в 1990-х годах. Ее часто носил певец Курт Кобейн и вся молодежь, которая подражала его стилю. Рубашка хоть и исчезает с модных радаров, и все равно остается комфортной долговечной. Именно поэтому модные бренды снова восстановили на нее моду.

Магазин Zara и H&M представили немало интересных вариантов рубашки, которая идеально подойдет для уличных образов, а также для стилизации выходного дня с сапогами на каблуках и красной помадой на губах.

К слову, в этом сезоне стало модным сочетать белую рубашку с галстуком, пишет Vogue. Сочетание рубашки и галстука стало модным заявлением, которое делает образ гораздо более стильным. Для создания современного вида, стоит совместить черный классический или атласный галстук с рубашкой.

